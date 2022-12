Ci saranno delle PIOGGE la prossima settimana! Gli ultimi aggiornamenti

Assodato il forte anticiclone in consolidamento in questi minuti, il quale sarà protagonista indiscusso a Natale e a Santo Stefano, proviamo a porgere lo sguardo alla prossima settimana, l'ultima del 2022.

Nel corso della prossima settimana l'anticiclone potrebbe concretizzarsi un blando cedimento dell'anticiclone, il quale però manterrebbe le proprie radici sempre nei pressi dell'Italia. Insomma non dovremo aspettarci grandi cambiamenti del tempo o l'arrivo di perturbazioni degne di nota. Tuttavia qualche pioggia tornerà a bagnare l'Italia, in particolare i settori tirrenici.

Grazie al piccolo cedimento dell'alta pressione l'aria diverrà un po' più instabile e per tal motivo la tanta umidità potrà condensarsi in nuvoloni più minacciosi in grado di regalare piogge sparse: le regioni favorite saranno Liguria, Toscana, Lazio, Friuli Venezia Giulia, Campania, Calabria. Insomma come potete ben capire saranno principalmente le aree tirreniche quelle più esposte a queste deboli precipitazioni nel corso della prossima settimana. Queste le precipitazioni totali previste dal modello GFS:

I fenomeni saranno più presenti tra 28 e 30 dicembre e saranno più insistenti a ridosso dei monti grazie al fenomeno dello stau. Proprio per questo motivo potremmo imbatterci in accumuli di pioggia totali superiori ai 40-50 mm su Liguria orientale e alta Toscana, altrove non oltre i 10-15 mm. Più asciutto sul resto d'Italia, dove potrebbe non piovere per nulla fino al termine dell'anno.

Anche il modello matematico ECMWF concorda con l'arrivo di queste precipitazioni sparse lungo il lato tirrenico: