METEO: week-end di NATALE nel segno dell'anticiclone, arriva la PRIMAVERA su quasi tutta Italia!

L'immagine satellitare parla chiaro: è una vigilia di Natale all'insegna della stabilità su tutta la penisola, ma con evidenti differenze da regione a regione o anche nella stessa regione. Sono gli effetti dell'anticiclone sub-tropicale nel Mediterraneo, il quale deve fare i conti con montagne, valli, mari, pianure e colline e con le relative nette differenze di temperatura anche nel raggio di pochi chilometri.

Ecco che possiamo imbatterci improvvisamente in densi e fittissimi banchi di nebbia e poi, a poi chilometri, in una bella giornata di Sole! Le nebbie e le nubi basse stanno interessando principalmente la pianura Padana, ma tante sono le nubi basse che stanno offuscando il Sole lungo le regioni tirreniche. Più soleggiato invece sul medio-basso Adriatico e sul lato ionico, oltre che in montagna dove addirittura si respira aria di primavera.

Davvero una situazione anomala e poco consona all'inverno, specie per i nostri monti che necessitano urgentemente di nevicate degne di nota non solo per l'aspetto economico ma anche per aumentare le proprie riserve idriche in vista delle stagioni più secche, ovvero l'estate.

Dunque sarà un week-end stabile per tutta Italia, con cieli più nuvolosi e di conseguenza tempo più grigio e uggioso in pianura Padana, su Liguria e Toscana. Molto più soleggiato sul resto del centro e del sud, dove si prospetta un Natale davvero poco autunnale e invernale e molto più primaverile.

Le temperature massime potrebbero raggiungere punte clamorose di 20-22°C sulle isole maggiori, fino a 16-18°C sul resto del sud e a sprazzi al centro Italia. Più freddo al nord, specie dove avremo nebbie e nubi basse.