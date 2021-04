BEL TEMPO per tutti la PROSSIMA SETTIMANA?

Ci vorrà qualche giorno al tempo per rimettersi da questa condizione instabile. Il tutto avverrà durante la prossima settimana, dopo una fase inizialmente variabile, caratterizzata ancora da qualche fenomeno passeggero su Alpi, regioni di nord-est e zone appenniniche del centro.

Le correnti da ovest garantiranno temperature miti e gradevoli per la fase iniziale della settimana, come si può notare osservando questa mappa barica prevista per martedì 4 maggio:

Successivamente la cintura degli anticicloni subtropicali dovrebbe spingersi verso nord e garantire un'ulteriore stabilizzazione del tempo sull'insieme del Paese, specie tra venerdì 7 e lunedì 10 maggio, come possiamo vedere da questa proiezione prevista per sabato 8 maggio dalla media degli scenari del modello americano:

L'ansa depressionaria blanda che vediamo sul meridione è molto blanda e alla fine può al massimo tradursi in qualche temporale pomeridiano sulle zone interne, ma nulla di più.



Le temperature saliranno di qualche grado, soprattutto sulle zone interne, a partire dal fine settimana, portandosi su valori tardo primaverili o simil estivi soprattutto tra domenica 9 e lunedì 10, come si vede dai valori attesi a 1500m proprio per lunedì 10:

Entro mercoledì 12 da ovest potrebbe farsi viva una saccatura carica di temporali per il settentrione e parte del centro, come si vede qui, ma una simile previsione ad una tale distanza temporale, necessiterà gioco forza di molti aggiornamenti e conferme, comunque ve la sottoponiamo come opzione non trascurabile:

Naturalmente una simile situazione potrebbe determinare una temporanea ondata di caldo sul medio Adriatico (per effetto della ricaduta del Garbino o Montanaccio) e al sud per la risalita di aria calda dal nord Africa.