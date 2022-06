Attenzione: venerdì pomeriggio rischio di TEMPORALI INTENSI su almeno 3 regioni!

Il transito di un veloce cavo d'onda sulle regioni settentrionali, determinerà temporali anche intensi nell'arco della giornata su alcune aree del nord Italia. Il contrasto termico tra le alte temperature preesistenti e l'aria atlantica più fresca in ingresso, darà luogo a fenomeni ad alta energia con grandinate e notevoli fulminazioni.

Non verrà interessato tutto il nord, ma solo una parte. La prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese tra le 8 e le 14 di venerdi 24 giugno:

Al mattino, a parte qualche piovasco sulla Liguria e sulle Alpi, non succederà ancora nulla. Avremo solo un aumento della nuvolosità, ma con scarsi fenomeni.

I giochi seri inizieranno da metà pomeriggio e si protrarranno fino alla serata. Ecco la sommatoria delle precipitazioni attese tra le 14 e le 20 sempre di venerdi 24 giugno:

Verranno interessate solo le aree poste a nord del Po. In particolare si prevedono temporali intensi su Torinese, Vercellese, Biellese, alto Novarese, in estensione al Varesotto, Bergamasco, Bresciano e la zona del Laghi. Più a sud non avremo fenomeni, a parte qualche piovasco sulla Liguria.

Rinforzerà notevolmente il vento di Marino sul basso Piemonte, la bassa Lombardia e l'Emilia Romagna con raffiche attorno a 70-80km/h.

