ATTENZIONE! COLPI di CALORE nel week-end di FERRAGOSTO, ecco dove si rischierà di più

Nessun ripensamento da parte dei modelli circa un Ferragosto letteralmente INFUOCATO sulla nostra Penisola. Questa volta a soffrire maggiormente saranno le pianure del nord e le aree interne dell'Italia centrale, mentre al meridione la calura dovrebbe in parte attenuarsi anche se non arriveranno di certo temperature gradevoli e farà sempre molto caldo.

In questa sede monitoreremo l'indice di calore che avremo in Italia nel fine settimana di Ferragosto. Per sapere cosa si intende per indice di calore si legga questo articolo:(www.meteolive.it/news/In-primo-piano/2/pillole-meteo-che-cos-l-indice-di-calore-/90917)

La prima mappa mostra appunto l'indice di calore previsto in Italia alle ore 16 di sabato 14 agosto:

MASSIMA ATTENZIONE sulla Valpadana centro-orientale (specie Emilia) dove il rischio COLPO di CALORE sarà elevato. Per sapere cosa si intende per colpo di calore si legga questo articolo:www.meteolive.it/news/In-primo-piano/2/effetti-dell-eccesso-di-calore-sul-nostro-organismo/64609/. Il medesimo rischio, anche se in misura leggermente più contenuta, sarà presente nelle aree interne della Toscana.

Condizioni di MALESSERE FISICO saranno presenti in Sardegna e qua e la sul nostro meridione, segnatamente nelle aree interne. Altrove caldo più o meno FASTIDIOSO, anche sul mare e lungo le spiagge.

Ecco le prospettive termiche per le ore 16 di FERRAGOSTO:

Situazione pressochè immutata; permarrà il rischio COLPI DI CALORE sulla Valpadana e nelle aree interne della Toscana e dell'alto Lazio.

MALESSERE FISICO sulla Sardegna e nelle zone interne dell'Italia meridionale. Andrà un po' meglio sulla Sicilia dove il caldo sarà "solo" MOLTO FASTIDIOSO.

Secondo le ultime mappe, il caldo atroce continuerà sull'Italia fino a metà della settimana prossima. Controlla l'indice di calore per i prossimi 10 giorni sulla tua regione cliccando qui: www.meteolive.it/speciali/MAPPE/73/indice-di-disagio-da-caldo-temperatura-percepita-fino-a-10-giorni/33057/