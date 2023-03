Anche il modello europeo fiuta il MALTEMPO per la settimana prossima; tornerÃ  anche la NEVE?

Dopo un week-end complessivamente variabile con gli ultimi fenomeni sulle regioni meridionali, una nuova fase di maltempo potrebbe rendersi protagonista sull'Italia nell'arco della prossima settimana. Al momento è presto per approfondire i dettagli, ma l'alta pressione questa volta non dovrebbe arrivare da noi, essendo letteralmente sparata verso nord-ovest da una brusca frenata del vortice polare.

Il modello europeo di questa mattina ricalca molto bene questa evoluzione. La prima mappa mostra la situazione attesa in Italia, sempre secondo l'elaborato nostrano, nella giornata di martedi 7 marzo:

Guardate dove verrà sparata l'alta pressione...addirittura in prossimità dell'Islanda. Tutta l'Europa, compresa anche l'Italia, verrà soggiogata da una vasta area depressionaria fredda che presenterà molti minimi. Quello che a noi interesserà sarà ubicato nei pressi del Mar Ligure. Con questa situazione, il tempo sarà in genere perturbato su quasi tutto il nostro Paese, in modo particolare lungo le regioni tirreniche e al nord.

A dare ulteriore fiato alle trombe ci pensa questa mattina la media degli scenari americana, che ricalca alla perfezione la tesi ufficiale del modello europeo per martedi 7 marzo:

Notate come le due mappe siano quasi sovrapponibili, segno che la previsione gode già di buona credibilità pur essendo ad una distanza previsionale piuttosto impervia.

Farà freddo? Non molto! Diamo subito uno sguardo alle temperature previste a 1500 metri dal medesimo elaborato per la giornata di mercoledi 8 marzo, ovvero tra una settimana esatta:

Notiamo come il freddo intenso resti concentrato a nord dell'arco alpino, dove tra la Scandinavia e la Finlanda avremo anche condizioni di gelo. Da noi si prevedono temperature a 1500 metri di poco sotto lo zero, in genere comprese tra 0 e -2°...temperature comunque sufficienti a garantire la neve a bassa quota (non in pianura) al nord e al centro. Ne riparleremo.

