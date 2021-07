Allerta meteo: rischio temporali violenti nelle prossime ore, ecco le zone interessate

Il transito di una massa d'aria nettamente più instabile e più fresca proveniente da ovest ha dato inizio ad una forte ondata di temporali che già nelle scorse ore ha causato notevoli danni e disagi tra Piemonte e Lombardia.

Purtroppo quello di ieri si è rivelato solo un assaggio del peggioramento: i fenomeni più intensi e più diffusi arriveranno nelle prossime ore, tra pomeriggio e sera.

METEO 8 LUGLIO 2021 | Gran caldo su tutto il centro-sud, ma rischio piogge quasi inesistente ad eccezione di isolati piovaschi su Toscana, Marche, Lazio e Abruzzo più che altro dovuti al pulviscolo sahariano presente in cielo.

Il nord, invece, farà i conti con un severo peggioramento del tempo che sarà caratterizzato da temporali di tipo supercella in aree anche estese.

I primi temporali della giornata stanno già interessando l'estremo nord-ovest, ma sarà nel pomeriggio che si innescheranno i moti più turbolenti e carichi di energia. Ci aspettiamo la formazione di temporali supercellulari molto forti dapprima sul Piemonte e a seguire su Lombardia, Trentino Alto Adige e Veneto. I fenomeni potrebbero lambire anche le zone interne della Liguria (specie savonese e genovese), l'Emilia Romagna (specie bolognese e ferrarese), bassa Valle d'Aosta e Veneto orientale.

I temporali saranno molto forti, a tratti estremamente dannosi a causa dell'elevatissima energia in gioco: si registrano valori energetici nei bassi strati (MU-cape) superiori ai 3000 J/Kg e valori di Wind Shear davvero notevoli. Il Wind Shear rappresenta il cambiamento della direzione e della velocità del vento man mano che aumenta la quota, ed è determinata per la formazione delle supercelle: questo indice temporalesco mostra valori importanti per la seconda parte della giornata, il che sta a dimostrare che potranno svilupparsi moti convettivi di natura particolarmente severa che potrebbero generare anche in tornado o trombe d'aria.

Nelle aree evidenziate in rosso sarà elevato il rischio di supercelle con grandine di grosse dimensioni, piogge di forte entità, venti tempestosi di downburst. Come detto poc'anzi ci sarà anche la possibilità di formazione di tornado o trombe d'aria, che ovviamente è impossibile capire dove andranno a formarsi, essendo fenomeni estremamente localizzati.

Vi invitiamo a prestare la massima attenzione alle condizioni meteorologiche principalmente tra le 12.00 e le 23.00.