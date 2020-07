Allerta meteo della Protezione Civile: forte maltempo dal pomeriggio e domani al Nord

L'ingresso di una saccatura proveniente da nord-ovest determinerà nelle prossime ore un marcato peggioramento atmosferico sulle regioni centro-settentrionali.

Il maltempo diverrà intenso e più organizzato nella giornata di domani, Venerdì 3 Luglio, quando frequenti ed estesi temporali interesseranno le regioni centro-settentrionali, risultando di forte intensità soprattutto sulle pianure del Nord.

La Protezione Civile ha emanato un'allerta meteo, che riportiamo qui di seguito, insieme al bollettino meteo dettagliato per la giornata di domani sull'Italia.

Maltempo: piogge e temporali al Nord

Allerta arancione in Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna. Allerta gialla in 10 regioni

Un`area depressionaria di origine atlantica sta raggiungendo le nostre regioni settentrionali, apportando un graduale peggioramento, con temporali più significativi nella giornata di venerdì. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d`intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l`attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse.

L`avviso prevede dal tardo pomeriggio di oggi, giovedì 2 luglio, precipitazioni, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria ed Emilia-Romagna, con fenomeni che tenderanno ad essere diffusi e intensi nella giornata di domani, venerdì 3 luglio, in particolare sulle zone pianeggianti. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, grandinate e forti raffiche di vento.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, venerdì 3 luglio, allerta arancione su alcuni settori della Lombardia, del Veneto e dell`Emilia-Romagna. Allerta gialla, inoltre, nella Provincia Autonoma di Trento, in Liguria, Marche, Abruzzo, Umbria, su alcuni settori del Piemonte, della Lombardia e della Toscana, sui restanti territori di Veneto ed Emilia-Romagna.

Previsioni meteo Venerdì 3 Luglio 2020

Precipitazioni:

- da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Lombardia, Veneto, Trentino, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna e sui settori sud-orientali del Piemonte, con quantitativi cumulati moderati, fino a puntualmente elevati sui settori pianeggianti di Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto;

- sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori del Nord, su Marche, Umbria, Abruzzo e settori orientali del Lazio, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati;

- isolate, a carattere di rovescio o breve temporale, su Toscana, zone interne del Lazio, Molise, Puglia centro-settentrionale e Basilicata orientale, con quantitativi cumulati generalmente deboli.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: massime in sensibile diminuzione al Nord, localmente marcata sull'Emilia-Romagna e sulle Marche; elevate su Toscana, Lazio e regioni meridionali, fino a molto elevate su Puglia e Sicilia.

Venti: localmente forti nord-occidentali sulla Sardegna ed orientali sull'Alto Adriatico.

Mari: molto mosso il Mar di Sardegna; tendenti a molto mossi dal pomeriggio il Canale di Sardegna, il Tirreno centrale a partire dal settore ovest ed il Mar Ligure al largo.