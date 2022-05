Violento temporale colpisce il milanese: venti fortissimi di downburst!

Come previsto ecco i primi forti temporali in queste ore sulle regioni settentrionali. Nel corso del pomeriggio si è rapidamente accesa l'instabilità termo-convettiva che ha dato vita a un intenso sistema temporalesco sul Piemonte settentrionale, che si è poi spostato sull'ovest della Lombardia e sul milanese.

Proprio dalla provincia di Milano arrivano diverse segnalazioni di un temporale particolarmente violento, con raffiche di vento impetuose, grandine (anche di medie dimensioni) e pioggia torrenziale.

I fenomeni più intensi hanno colpito l'area a ovest e nord di Milano, ma non è stato risparmiato nemmeno il centro del capoluogo lombardo, dove intorno alle 18 sono arrivati tuoni, pioggia e grandine.

Impressionanti queste immagini che arrivano da Pregnana Milanese, pochi chilometri ad ovest di Milano, dove si è abbattuto un violento downburst (raffiche di vento lineari provocate dal temporale) che ha abbattuto alberi e danneggiato alcune abitazioni e autovetture. Ancora presto per una stima più precisa dei danni.