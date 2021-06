Nubifragio su Torino: strade allagate e violente raffiche di vento

Come da previsione il nord-ovest è l'unico settore d'Italia ai margini della forte ondata di caldo in atto nel Mediterraneo. Mentre al sud si registrano temperature superiori ai 40°C, sul Piemonte le temperature sono nettamente più basse, anche di oltre 13-14°C.

L'aria fresca, inoltre, sta generando temporali localmente molto intensi, come nel caso del torinese. Il capoluogo piemontese è stato colpito, per il terzo giorno di fila, da un forte acquazzone.

Il temporale si è rivelato particolarmente intenso e persistente, capace di riversare oltre 30-40 mm di pioggia in pochissimo tempo.

Il temporale è stato caratterizzato da forti piogge, chicchi di grandine di medio-piccole dimensioni e intense raffiche divento superiori ai 60-70 km/h. Il nubifragio ha causato allagamenti in molti quartieri torinesi e anche nei comuni dell'hinterland. La temperatura su Torino è crollata a 17°C durante il temporale.

Temporale con grandine anche fra Nova Milanese e Seregno intorno alle 18/18:30, poco più a nord di Milano.