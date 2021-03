Nubifragi nel Lazio, vasti allagamenti e disagi ad Aprilia: allagate anche le abitazioni

Disagi e danni nel Lazio a causa del maltempo. Forti piogge creano allagamenti ad Aprilia. Allagate anche le case.

Una forte perturbazione piuttosto statica sta colpendo le regioni centrali da oltre 24 ore, accanendosi soprattutto sul Lazio dove piove quasi senza soste e soprattutto con intensità importante rispetto alle altre regioni.

Fortemente colpite le province di Roma, Latina e Frosinone: nella sola giornata odierna sono caduti tra i 30 e i 90 mm di pioggia, ma se calcoliamo anche la pioggia caduta ieri vengono superati abbondantemente i 100-140 mm di accumulo.

Il maltempo sta causando notevoli danni e disagi.

Nella zona di Aprilia, in provincia di Latina, le forti piogge hanno creato notevolissimi disagi legati agli allagamenti. Diverse strade della cittadina laziale sono completamente allagate e impraticabili. Addirittura l'acqua è entrata in scantinati e piani terra, causando notevoli danni.

C'è molta rabbia tra i cittadini, i quali attribuiscono parte delle colpe alla pessima gestione comunale per la gestione delle emergenze legate al maltempo.