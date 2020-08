Calano le temperature e torna la neve al nord: imbiancato lo Stelvio!

La perturbazione che ieri ha colpito il nord Italia ha determinato un vistoso calo delle temperature, anche di oltre 10/15°C non solo sulle pianure ma anche sui monti. Il calo termico è stato reso possibile dalle piogge intense, diffuse e persistenti, capaci di consumare totalmente la calura presente nei bassi strati e di riversare verso il basso l'aria molto fresca presente alle alte quote.

Il passaggio dal caldo al fresco purtroppo non è stato indolore per la pianura Padana, dove numerose sono state le grandinate e i violenti temporali. In montagna, invece, il passaggio è stato meno drastico e più di stampo autunnale: la pioggia si è presto tramutata in neve sull'arco alpino, prevalentemente oltre i 2500 metri di quota.

I fiocchi bianchi sono scesi in maniera abbondante da ieri sera e per tutta la notte soprattutto tra Lombardia, Trentino Alto Adige e Veneto. La neve ha sfiorato Livigno (fermandosi poco sopra la località montana) e ha imbiancato lo Stelvio (nella foto il Passo dello Stelvio).

Sebbene possa sembrar strana la neve ad inizio agosto, nel cuore dell'estate, precisiamo che per le Alpi è assolutamente normale assistere a giornate di questo tipo, dove i bruschi cali di temperatura ne permettono il ritorno.

Ecco l'immagine in tempo reale del Passo dello Stelvio (2.700m):

Ecco la webcam del ghiacciaio del Presena: