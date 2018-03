Tempo scatenato: altra settimana a tratti perturbata e attenti al week-end!

SITUAZIONE: dopo il transito dell'intensa perturbazione domenicale, condizioni di instabilità insistono tra nord-est e regioni tirreniche, favorendo ulteriori rovesci e focolai temporaleschi.



EVOLUZIONE: nella prossima notte un veloce impulso instabile transiterà al nord favorendo ulteriori rovesci tra Lombardia, Triveneto ed Emilia-Romagna, persisterà anche per martedì l'instabilità sulle zone interne del centro e del sud ma soprattutto sul basso Tirreno. Mercoledì bel tempo ovunque ma sarà solo un'effimera tregua,



NUOVO GUASTO: un altro intenso peggioramento interverrà nella giornata di giovedì, determinando precipitazioni importanti al nord, al centro e sulla Campania, solo marginalmente sul resto del Paese. Anche in questo caso si prevedono accumuli di pioggia rilevanti.



FATTO NUOVO (ma non troppo): le conseguenze dei ripetuti strat-warming in sede polare continuano. Dopo questa vibrante fase zonale, dal fine settimana la formazione di un anticiclone tra la Russia e la Scandinavia, favorirà l'azione retrograda di una massa d'aria fredda che dovrebbe raggiungere il centro Europa. Il coinvolgimento dell'Italia è ancora tutto da decifrare, poiché i modelli non hanno ancora individuato l'esatta traiettoria della colata, né tantomeno l'interazione con altre depressioni in arrivo dall'Atlantico.



FINE SETTIMANA: al momento l'evoluzione più probabile per l'Italia vede impulsi instabili in transito al centro e al sud e il possibile approfondimento di una depressione al nord per domenica con precipitazioni annesse.



LUNGO TERMINE: anche se la massa d'aria fredda non dovesse colpire l'Italia, il tempo ne rimarrebbe ancora influenzato per diversi giorni con condizioni instabili e favorevoli a precipitazioni.



OGGI: tra est Lombardia, Triveneto ed Emilia-Romagna instabile con rovesci sparsi e anche qualche breve temporale. Schiarite al nord-ovest dopo la dissoluzione di nubi basse. Al centro instabile su Toscana, Umbria, Marche e zone interne appenniniche con locali rovesci o brevi temporali. Sulla Sardegna variabile ma con pochi fenomeni, così come sull'Abruzzo. Al sud instabile sul Tirreno con spunti temporaleschi o brevi rovesci, variabile altrove con schiarite e fenomeni solo sporadici. Temperature in lieve diminuzione al centro e al sud, in rialzo al nord nei valori massimi.



DOMANI: nella notte instabile tra Lombardia e Venezie con brevi temporali passeggeri, poi schiarite, ancora variabile su medio e basso Tirreno con precipitazioni anche temporalesche di breve durata o rovesci, parzialmente soleggiato sui restanti settori, tendenza a temporaneo miglioramento. Temperature nel complesso miti.