Meteo: la svolta invernale arriverà all'Immacolata, intanto instabilità al centro e al sud

SEGNALI DI INVERNO: i modelli cominciano ad inquadrare per il Ponte dell'Immacolata la svolta invernale sul territorio. Si tratterà di un affondo da nord abbastanza incisivo, sui cui risvolti è ancora troppo presto per pronunciarsi.



SITUAZIONE: una conca depressionaria è presente sull'Italia ma tende ad isolarsi sulle nostre regioni centrali e meridionali dispensando condizioni di instabilità. Al nord il tempo è in miglioramento ma localmente in pianura si registrano situazioni nebbiose e si segnalano gelate e brinate.



EVOLUZIONE: da domenica l'alta pressione tenderà a rafforzarsi ma non impedirà il passaggio sfrangiato di alcuni corpi nuvolosi che richiameranno aria umida sul Tirreno, specie su Liguria e Toscana, dove potrebbero anche verificarsi deboli piogge. Possibile formazione di nebbie sparse sul catino padano ma anche nelle valli del centro e del sud.



TEMPERATURE: nel complesso tenderanno a mitigarsi nei prossimi giorni, soprattutto in quota e sulle coste, mentre sulle zone pianeggianti potrebbe ristagnare aria più fredda ed umida.



PONTE DELL'IMMACOLATA: da venerdì 7 ecco avanzare una vasta area depressionaria in grado di tuffarsi tra Italia e Balcani (la traiettoria resta incerta) con conseguenze invernali che potrebbero lasciare il segno e incidere anche per la seconda parte del mese di dicembre.



OGGI: al nord nuvolosità irregolare ma con ampie schiarite sul nord-ovest, pur in presenza di locali situazioni nebbiose. Tempo asciutto. Al centro tempo instabile con locali precipitazioni, specie a ridosso della Sardegna, dove potranno assumere carattere di rovescio o temporale. Al sud nuvolaglia sparsa con locali rovesci, più probabili sulla Sicilia, ma possibili ovunque. Temperature senza grandi variazioni.



DOMANI: passaggi nuvolosi su tutto il territorio alternati ad ampie schiarite. Possibili locali piogge a ridosso della Toscana e del Levante ligure, per il resto tempo asciutto, salvo residui rovesci all'estremo sud. Locali situazioni nebbiose sulle pianure. Temperature in aumento in quota e sulle coste, stazionarie altrove.



