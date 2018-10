Altro MALTEMPO in arrivo su quasi tutto il Paese

SITUAZIONE: il canale depressionario presente sul territorio verrà sfruttato da una nuova perturbazione in arrivo da ovest, preceduta da un flusso di correnti meridionali umide, in grado di determinare precipitazioni al nord-ovest, sull'est della Sardegna e sulla Sicilia. In serata generale peggioramento a partire dalle regioni occidentali.



FORTI PRECIPITAZIONI sono attese nella prossima notte su Piemonte, Liguria, bassa Valle d'Aosta e Lombardia, soprattutto a causa della formazione di nuovi temporali marittimi a ridosso della costa ligure.



EVOLUZIONE: giovedì il fronte attraverserà abbastanza rapidamente tutto il Paese, determinando temporali anche intensi tra Lazio e Campania. Nel pomeriggio la fenomenologia si localizzerà sui versanti adriatici. Venerdì un nuovo corpo nuvoloso colpirà le regioni centrali, la Sardegna, la Campania ed il Molise favorendo precipitazioni anche temporalesche, ma la pressione andrà progressivamente aumentando.



FINE SETTIMANA: l'ulteriore aumento della pressione atmosferica confinerà gradualmente i fenomeni a ridosso delle isole maggiori, anche se domenica le piogge potrebbero tornare a colpire il medio e basso Tirreno.



PROSSIMA SETTIMANA: inizialmente continuerà il braccio di ferro tra saccature atlantiche ed alta pressione con possibile passaggio di un altro fronte su tutto il Paese nella giornata di lunedì 5 novembre, in seguito affievolimento del flusso perturbato, generale variabilità prima di un possibile miglioramento (peraltro parziale) previsto da giovedì 8 sino a domenica 11.



IPOTESI INVERNALE: per pura curiosità vi segnaliamo che il modello americano per la seconda decade di novembre prevede lo sbilanciamento dell'alta pressione verso nord e l'inserimento di correnti fredde dai quadranti orientali sull'Italia con risvolti invernali. Quanto è attendibile questa ipotesi? Ne parleremo oggi su MeteoLive.



OGGI: al nord-ovest molto nuvoloso con piogge sparse dal pomeriggio e qualche rovescio, più probabile su Liguria e Piemonte, verso sera peggiora anche su ovest Lombardia; sul resto del nord e sulle regioni centrali almeno in parte soleggiato o cielo velato, con nubi in aumento nel corso della giornata. Sulla Sardegna più nuvoloso con qualche pioggia sull'est dell'isola non esclusa; al sud dapprima bel tempo con transito di nubi medio alte, poi arrivo di nuvolaglia più estesa sulla Sicilia con possibili temporali dalla sera a partire dall'ovest dell'isola. Temperature in lieve calo al nord-ovest, stazionaria o in lieve aumento altrove. Limite della neve su ovest Alpi sino a 1600-1800m.



DOMANI: in mattinata maltempo quasi ovunque, salvo sulla Puglia e la costa lucana jonica, con piogge e temporali, più intensi sulle regioni centrali tirreniche e la Campania, in localizzazione su nord-est e regioni adriatiche dal pomeriggio, schiarite in arrivo al nord-ovest e sulla Sardegna. Temperature in lieve diminuzione sotto precipitazioni. Limite della neve sulle Alpi mediamente oltre i 1900-2200m.



