METEO A 7 GIORNI: una nuova perturbazione sul Mediterraneo da lunedì 15 ottobre

Una circolazione d'aria molto instabile di origine mediterranea, coinvolge proprio in queste ore la Sardegna e le regioni del nord con precipitazioni molto intense, sovente a sfondo temporalesco. Trattasi di temporali da fronte caldo che nascono lungo il lato ascendente di una vasta depressione atlantica con perno sull'Europa occidentale. Ebbene nelle prossime ore questa circolazione tenderà a perdere di importanza per lasciare spazio ad una effimera ripresa altopressoria prevista interessare tra venerdì e sabato soprattutto il centro ed il nord, mentre residue condizioni di instabilità torneranno proprio nel weekend a farsi vedere sul meridione.

Avrà vita breve in quanto dall'inizio della prossima settimana una nuova perturbazione riuscirà a far breccia sul nostro territorio, portando con sè nuove precipitazioni e temporali sparsi. Nuovamente a rischio la Sardegna per fenomeni più vigorosi. Precipitazioni in vista per il nord-ovest ma di minore entità. In seguito questo impulso d'aria instabile tenderàa sprofondare sul basso Mediterraneo coinvolgendo soprattutto la regione algerina, il sud della Spagna e della Francia, lasciando sul nostro Paese soltsnto nuvolosità sparsa.

Le temperature resteranno generalmente sopra le medie del periodo con una flessione un po' più pronunciata prevista dalla prossima settimana.

Sintesi previsionale da venerdì 12 a giovedì 18 ottobre:

Venerdi 12 e sabato 13 ritorna un po' di instabilità al meridione mentre migliora il tempo al centro e al nord, Sardegna inclusa. Molto mite.

Domenica 14 aumentano le nubi al nord ma senza pioggia. Residua instabilità al sud, bel tempo altrove. Molto mite.

Lunedì 15 nubi e qualche precipitazione all'estremo nord-ovest, qualche temporale in arrivo su ovest Sardegna. Residua instabilità su Jonio e Sicilia. Buono altrove. Mite.

Martedì 16, mercoledì 17 e giovedì 18 ottobre instabilità che torna a farsi vedere soprattutto sulla Sardegna. Nubi di passaggio altrove, lieve flessione termica.

Ecco dove sta colpendo il maltempo in queste ore: http://www.meteolive.it/news/In-primo-piano/2/maltempo-piemonte-allagamenti-e-incendi-chiuso-ponte-a-torre-pellice-per-la-piena-del-fiume/75569/