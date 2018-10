Meteo a 7 giorni: altro MALTEMPO in arrivo!

Si è appena spento l'eco della tempesta che nelle ultime 24 ore ha letteralmente flagellato la Penisola, che già si avvicina un nuovo fronte perturbato, frenato nella sua avanzata dall'azione di blocco parziale operata dall'alta pressione presente sull'est del Continente.



Ne conseguirà ancora una pericolosa persistenza dei fenomeni nelle aree già severamente colpite dalle intense precipitazioni delle ultime giornate.



Il nuovo peggioramento prenderà corpo nel corso di mercoledì sul nord-ovest e sulla Sicilia, per l'azione di masse d'aria umide ed instabili a precedere l'ingresso di un fronte molto attivo, previsto in transito per giovedì 1° novembre.



In particolare nella notte su giovedì sono previsti nuovi nubifragi sulla Liguria e sulla Lombardia, mentre nelle ore successive potrebbero essere Lazio e Campania a fare i conti con pesanti temporali di origine marittima.



NON insorgeranno per fortuna i venti tempestosi di lunedì , ma questa volta saranno le piogge e gli eventuali temporali a preoccupare, visto soprattutto il calore messo ancora a disposizione dal mare.



La ventilazione meridionale mite terrà le temperature su valori ancora superiori alle medie del periodo . Nel corso di venerdì il temporaneo aumento della pressione atmosferica finirà per localizzare le precipitazioni su Sardegna e regioni centrali, mentre per sabato e domenica potrebbero coinvolgere soprattutto Sardegna, medio e basso Tirreno.



Per lunedì invece ecco un nuovo indebolimento della pressione atmosferica e l'inserimento da ovest di un'altra perturbazione che dovrebbe attraversare la Penisola entro la giornata di martedì con fenomeni nel complesso solo moderati.



SINTESI PREVISIONALE sino a martedì 6 novembre:

mercoledì 31 ottobre: molte nubi al nord-ovest con piogge nel corso della giornata, peggiora anche sulla Sicilia con temporali dal tardo pomeriggio, nuvolaglia sul Tirreno ma con tempo asciutto, schiarite in Adriatico, temperature miti. Nella notte violenti nubifragi tra Liguria e Lombardia, alto Piemonte.



giovedì 1° novembre: in mattinata piogge e temporali su tutto il Paese, limite della neve sulle Alpi oltre i 1800-2300m, poi schiarite sulla Puglia, dal pomeriggio anche al nord-ovest. Ancora temperature miti, specie al sud.



venerdì 2 novembre: al nord nuvolaglia con qualche pioggia solo sul nord-est e l'Emilia-Romagna, al centro e sulla Sardegna molto nuvoloso con rovesci sparsi, al sud nuvolosità irregolari, rovesci in Campania non esclusi. Temperature molto miti, specie al sud.



sabato 3 novembre: su Sardegna, medio e basso Tirreno e nord-ovest nuvolaglia con rovesci, più probabili in mare aperto sul Tirreno, altrove prevalenza di schiarite e tempo asciutto, ancora temperature miti per il periodo.



domenica 4 novembre: molte nubi con rovesci su Sardegna, Lazio, Campania, basso Tirreno sino al nord della Sicilia, temporali a ridosso del sud della Sardegna, variabile sul resto del Paese con ampie schiarite e basso rischio di pioggia. Sempre mite.



lunedì 5 novembre: perturbazione in transito su tutta la Penisola con moderato maltempo, molte nubi e precipitazioni sparse, localmente temporalesche, sempre superiore ai 2000m la quota neve.



martedì 6 novembre: ancora moderato maltempo, più intenso su Venezie, regioni centrali tirreniche e Campania, schiarite in arrivo al nord-ovest, lieve calo delle temperature.



