Meteo a 7 giorni: alta pressione ma nel week-end NEBBIE in agguato al nord

L'alta pressione sta incidendo notevolmente sul tempo del Continente in questa seconda fase della stagione invernale, tenendo a debita distanza le incursioni perturbate da parte dell'Atlantico e gli afflussi freddi dall'est europeo, che si limitano a coinvolgere parzialmente e moderatamente le nostre regioni meridionali.



Venerdi un impulso freddo coinvolgerà proprio il sud determinando alcuni episodi di instabilità atmosferica, associati a rovesci di neve a quota compresa tra 500 ed 800m.



Nel fine settimana invece l'alta pressione determinerà condizioni di tempo buono quasi ovunque, anche se al sud saranno ancora possibili residui annuvolamenti. La stagnazione dell'aria prevista e un modesto richiamo di aria umida andrà a favorire la formazione di nebbie sul catino padano e nelle valli del centro.



Ricordiamo però che questo è anche il momento della stagione in cui possono tendono a fare la loro comparsa le nebbie di mare. Infatti il mare più freddo viene sorvolato da aria più mite che tende a condensare in strati bassi, che poi puntano la fascia costiera e l'immediato entroterra.



L'anticiclone comincerà ad indebolirsi nei primi giorni della prossima settimana ma la saccatura prevista in arrivo da ovest non riuscirà a penetrare nel Mediterraneo, limitandosi a produrre annuvolamenti a ridosso delle Isole Maggiori e sul meridione.

Al massimo aumenteranno ancora un po' le nubi basse in prossimità delle coste tirreniche e della Liguria.



Insomma la grande anomalia pressoria che da un trentennio condiziona in maniera pesante e penalizzante il clima europeo è tornata . Si spera che per fine mese "il vento" possa cambiare.



SINTESI PREVISIONALE sino a giovedi 21 febbraio:

venerdi 15 febbraio: al sud irregolarmente nuvoloso con locali rovesci, anche temporaleschi e di tipo nevoso a quote comprese tra 500 e 800m, specie su Lucania, Calabria, Molise, settore nord-est della Sicilia. Altrove bel tempo.



sabato 16 febbraio: al sud residui annuvolamenti ma con fenomeni solo sporadici ed isolati, limitati alla Sicilia e alla Calabria, altrove bel tempo ma con locali situazioni nebbose sulle pianure. Freddo umido nelle zone interessate da nebbia, per il resto clima diurno relativamente mite.



domenica 17 febbraio: bel tempo quasi ovunque, ancora locali nebbie sulle pianure e nelle valli del centro ma anche sulla fascia costiera tirrenica e sull'alto Adriatico. Temperature senza grandi variazioni.



lunedi 18 febbraio: bel tempo ovunque ma con nubi basse possibili su Liguria, Tirreno, locali nebbie sulle basse pianure del nord e nelle valli del centro, nubi in arrivo sulla Sardegna e la Sicilia. Temperature in lieve aumento, specie nei valori minimi.



martedi 19 e mercoledi 20 febbraio: poche variazioni, ancora nubi e sporadiche piogge a ridosso delle isole maggiori, tempo discreto o buono sulle altre regioni, salvo presenza di nubi basse lungo le coste o di nebbie sulle basse pianure.



giovedi 21 febbraio: nubi e qualche rovescio sulla Sicilia e le Pelagie, parzialmente nuvoloso sul resto del sud, ma secco, bello altrove, clima relativamente mite.



Visualizza le previsioni dettagliate per la tua città:

