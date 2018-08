Ultim'ora Puglia: fulmine colpisce 4 persone a Porto Cesareo, grave un bambino

Anche quest'oggi l'instabilità pomeridiana non sta risparmiando la Puglia, in particolar modo le aree ioniche e dell'entroterra salentino, che da giorni sono colpiti da frequenti temporali.

Una cella temporalesca ha colpito nel primo pomeriggio la zona di Porto Cesareo (Le) causando un grave incidente: un fulmine si è abbattuto in un lido della rinomata località salentina, colpendo ben quattro persone. Fra loro un bambino senegalese portato d’urgenza all'ospedale Vito Fazzi di Lecce, in codice rosso. Gli altri tre sono rimasti feriti, ma le loro condizioni non sarebbero gravi.

Raccomandiamo ancora una volta prudenza nei riguardi dei temporali, specialmente quando vi trovate in spazzi aperti. Questi possono risultare violenti e le scariche elettriche, soprattutto nei pressi del mare, rappresentano un reale pericolo. Occorre allontanarsi il prima possibile se si vede arrivare un temporale.