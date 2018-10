STELVIO isolato per NEVE: caduti 2 metri, 180 persone bloccate

Da tre giorni il Passo dello Stelvio è isolato. Una nevicata del genere, per intensità e persistenza, non si vedeva da molti anni.



Il passo non è raggiungibile né dal versante altoatesino, né da quello valtellinese; sono infatti caduti due metri di neve, di cui ben ottanta centimetri nella notte scorsa.



Bloccate da sabato negli alberghi, nove strutture in tutto, 180 persone, tra addetti ai lavori e turisti. Questa mattina si terrà in Prefettura a Sondrio una riunione per la costituzione del comitato operativo misto che dovrà decidere come intervenire.



L’ultimo sopralluogo da parte dei tecnici ha evidenziato il pericolo di distacco slavine e dunque non si può aspettare ancora molto. Bisogna agire e liberare la strada per far scendere i turisti. Gli impianti avrebbero comunque chiuso dopo il ponte di Ognissanti. La vacanza per i turisti si è allungata, ma sono assolutamente tranquilli. Hanno anzi la possibilità di vivere la montagna da un altro punto di vista.



All’hotel Folgore alloggiano da venerdì due turisti finlandesi e la squadra del comitato veneto di scialpinismo, otto ragazzi tra i 18 e i 20 anni e gli accompagnatori. Il paradosso è che ad agosto 2017 gli impianti sono rimasti fermi perché non c’era neve e il ghiacciaio si stava sciogliendo.



Chiusi in Valtellina oltre allo Stelvio, i passi dello Spluga e della Forcola. Livigno è raggiungibile dal Foscagno con le catene, anche se la quantità di neve caduta in quella zona è inferiore.



