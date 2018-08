Meteo : il cuore della perturbazione sull'Italia, giornata di forte maltempo - PREVISIONI

Intensa ondata di maltempo sull'Italia. Forti temporali oggi al centro e nord-est. Caldo al sud.

Meteo / La perturbazione giunta ieri al nord Italia continua la sua avanzata verso sud-est e proprio in queste ultime ore ha fatto il suo ingresso il "cuore" della perturbazione nel mar Tirreno dove ha scatenato numerosi e vasti temporali.

Sul fronte freddo della perturbazione si è sviluppata una poderosa "squall line" che tra la tarda serata di ieri e la notte ha portato forti rovesci, temporali ed una vera e propria tempesta di fulmini su Liguria e Toscana. Questa "linea temporalesca" continua ad interessare la Toscana e contemporaneamente si muove, lentamente, verso est. Si fa sentire anche l'aria fresca dato che le temperature sono crollate su tutto il nord e parte del centro, dove si registrano temperature tra 17 e 20°C alle 07.00 del mattino, persiste invece il caldo al sud.

COSA ASPETTARCI OGGI?

La giornata di oggi, 14 agosto 2018, sarà quella più instabile di questa fase di maltempo. Le regioni più colpite saranno quelle centrali, ma anche sul nord-est e localmente al sud non mancheranno temporali anche abbastanza forti. Ma vediamo il tempo nel dettaglio:

NORD - temporali nella seconda parte della giornata su gran parte del nord-est. Locali temporali anche in Liguria, specie sui settori interni e sullo spezzino (anche forti). Più variabile su Piemonte, Valle d'Aosta e Lombardia dove avremo fenomeni molto isolati e rapidi.



Rischio fenomeni violenti (grandine e forti colpi di vento) tra Veneto ed Emilia Romagna, mentre avremo piogge persistenti sulla pedemontana friulana. Temperature massime non oltre i 27°C sul nord-est, fino a 30°C sul nord-ovest ma con aria più secca.

CENTRO - maltempo diffuso su gran parte del centro per quasi tutto il giorno. Possibili temporali anche forti su Toscana, Romagna, Marche e Abruzzo. Possibilità di forti colpi di vento e grandinate sul lato adriatico. Temporali isolati anche sulla Sardegna settentrionale, piogge anche su Roma in giornata. Temperature in progressivo calo (sin verso i 25-27°C) e afa totalmente smorzata entro le prime ore della sera su tutto il centro Italia.

SUD - qui persiste ancora l'aria calda e anche l'afa, specie su Puglia, Basilicata e Sicilia. Tuttavia aumenterà l'instabilità nel pomeriggio e saranno possibili locali temporali su Puglia centro-settentrionale, zone interne della Campania, Appennino calabrese e zone interne della Sicilia. In serata la perturbazione presente al centro Italia si sposterà pian piano anche verso il sud inglobando Campania e Puglia settentrionale. Temperature massime fino a 35°C sui settori interni della Puglia e in Basilicata, altrove tra 29 e 33°C. Il calo termico si concretizzerà pienamente domani.