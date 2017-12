Il TEMPO in sintesi sino all'Epifania: cosa succederà?

IN BREVE

Sino all'Epifania il tempo sarà caratterizzato da una grande variabilità su tutto il Paese con passaggio di due distinte perturbazioni. La prima per Capodanno, la seconda a ruota nella giornata di martedì 2 gennaio. Seguirà una fase di variabilità, in un contesto in prevalenza mite e senza precipitazioni. Dall'Epifania possibile peggioramento di stampo autunnale con prevalenza di piogge e limite della neve in inesorabile rialzo sulle Alpi. Niente neve in pianura.



SINTESI PREVISIONALE

domenica 31 dicembre: arriveranno delle precipitazioni entro sera su Liguria e Lombardia, in estensione verso il Triveneto e in genere sulle zone alpine entro la tarda serata, con limite della neve oltre i 1100-1300m, a quote più basse nelle vallate interne e superiori. Altrove solo nuvolaglia sulle zone tirreniche ma senza piogge, più sole in Adriatico. Freddo al mattino al nord, più mite al centro e al sud.



lunedì 1° gennaio: ancora moderato maltempo al mattino su Lombardia, Emilia-Romagna, Triveneto con neve oltre i 1200m sulle Alpi, schiarite sul resto del nord, poi migliora anche al nord-est entro il pomeriggio. Al centro e sulla Campania nuvoloso con piogge e rovesci sulle regioni tirreniche ed interne appenniniche, sporadiche in Adriatico. Sul resto del sud irregolarmente nuvoloso ma probabilmente asciutto. Mite al centro e al sud, valori massimi in rialzo anche al nord-ovest.



martedì 2 gennaio: al nord nuvolaglia ma con tendenza a schiarite, moderato maltempo al centro e poi al sud con piogge e rovesci lungo le regioni tirreniche ed interne appenniniche, poi anche in Adriatico nel corso della giornata, migliora dal pomeriggio su Toscana, Umbria, Marche e Sardegna. Mite.



mercoledì 3, giovedì 4 e venerdì 5 gennaio: nuvolosità variabile ma assenza di fenomeni significativi, clima mite.



sabato 6 e domenica 7 gennaio: possibile peggioramento di stampo autunnale a partire da nord-ovest, regione alpina in genere e regioni centrali tirreniche con piogge, limite della neve in rialzo da 1000 a 1400m nel corso del fine settimana. Probabilmente asciutto su meridione e medio Adriatico, salvo locali piogge su Campania e Sardegna. Clima mite.