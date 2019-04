FREDDO e NEVE nel week-end al nord: anche in cittÃ , ecco dove!

La massa d'aria fredda che sorvolerà l'Europa centrale coinvolgerà probabilmente anche le nostre regioni settentrionali, tuffandosi poi dalla Valle del Rodano e spingendo del freddo anche in direzione della Sardegna.



Tutto questo non potrà certamente non avere anche riscontri a livello precipitativo. E' possibile allora che i fiocchi di neve possano possa tornare a fare la loro comparsa anche in città? La risposta è sorprendentemente quasi affermativa, ma solo su quelle prossime alla fascia alpina o poste proprio nei fondovalle principali delle Alpi.



Ad esempio, sarà possibile assistere ad una breve nevicata a Torino? Le probabilità sono solo del 30% e nell'eventualità si tratterà di neve estremamente bagnata e mista a pioggia e comunque per brevi momenti.

Più alta la probabilità che possa nevicare ad esempio a Cuneo, Aosta, Domodossola (55%), una spruzzata bagnata non si può escludere nemmeno su Trento, Bolzano, Biella, ma qui le probabilità risultano più basse (20%).



Il limite delle nevicate nella notte su domenica 14 aprile scenderà sin verso le quote collinari e anche al di sotto nelle zone soggette a precipitazioni intense, laddove l'aria fredda viene scaricata al suolo con una certa violenza.



Ecco gli accumuli nevosi nella notte su domenica 14 aprile previsti dal modello europeo , in arancione quelli più rilevanti, che sono previsti oltre i 1.000-1.200m tra Piemonte, Appennino ligure di Ponente e bassa Valle d'Aosta:

Ecco le possibili nevicate (bagnate e miste e pioggia in azzurro/blu, comunque per brevi momenti durante i rovesci più intensi) con uno zoom ad alta risoluzione sul Torinese, previste dal noto modello Europeo , sempre per domenica 14 :



Guardate però come saranno abbondanti sulle Alpi Piemontesi sopra gli 800/1.000m!

Per arrivare a questo bisognerà prima capire quale sarà la genesi del fenomeno. Nella notte su sabato 13 aprile una massa d'aria fredda di matrice polare continentale si muoverà a ritroso sino a raggiungere il centro Europa e marginalmente anche il nostro settentrione.



Essa porterà temperature a 1500m anche di -2°C, come mostra la mappa del modello europeo prevista per la notte tra sabato 13 e domenica 14 aprile .

Domenica mattina l'aria fredda in quota raggiungerà la Sardegna, mentre al nord l'afflusso freddo andrà ridimensionandosi. Da notare che sul centro Europa giungerà alla stessa quota una temperatura prossima ai -8°C con alto rischio di neve in pianura su Svizzera, Austria, parte della Germania e l'alta Savoia.



E al suolo? Temperature prossime allo zero (tra 1 e 2 gradi) all'alba di domenica mattina si riscontreranno lungo tutti i fondovalle alpini e sul Piemonte occidentale, valori invece progressivamente più "miti" si registreranno procedendo verso est lungo il catino padano.



Ecco la carta che evidenzia proprio i valori attesi all'alba di domenica 14 aprile in pianura al settentrione (modello europeo): notate i valori più bassi a ridosso delle Alpi!

Per il nord sarà comunque a tutti gli effetti un week-end praticamente invernale.