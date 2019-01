FINE MESE col brivido: altra NEVE su diverse zone del Paese?

Lo scenario europeo sta cambiando: le perturbazioni non si schiantano più contro i versanti esteri delle Alpi ma le depressioni che si formano sul nostro Paese le aiutano a dispensare precipitazioni anche sulle nostre regioni.



Si prevedono così numerosi passaggi perturbati sul nostro Paese tra la fine di gennaio e l'inizio di febbraio. I primi due potrebbero raggiungere l'Italia in maniera molto diretta, cioè da nord, con circolazione stretta e depressione al suolo ancora tutta da localizzare con precisione, quello che giungerà all'esordio di febbraio sembra invece doverci interessare con meno veemenza e colpirci da ovest, dunque in un contesto meno freddo, ma più favorevole a nevicate sulle Alpi, quelle che sino ad ora sono quasi totalmente mancate in questa stagione.



Ma andiamo con ordine:

-primo affondo previsto per domenica 27 gennaio con depressione al suolo ancora tutta da decifrare; al momento sembra probabile un interessamento maggiore del Triveneto, dell'Emilia-Romagna e poi delle regioni centrali con neve sino in pianura al nord e a quote basse di fondovalle lungo la dorsale appenninica del centro.



-lunedì 28 e martedì 29 la depressione prenderebbe la strada del meridione portando precipitazioni, anche nevose in Appennino, mediamente oltre i 700-900m.



-secondo affondo rapido tra la serata di martedì 29 e mercoledì 30 con veloce transito di un impulso accompagnato da una depressione sull'Italia centrale con neve anche qui a quote molto basse lungo la dorsale appenninica ma non in pianura, nord probabilmente ai margini di questo passaggio.



-terzo affondo per venerdì 1° febbraio e giorni seguenti, accompagnato da una saccatura ad ampio respiro, un netto addolcimento dei valori termici al centro e al sud, mentre al nord potrebbe nevicare sino a quote collinari o anche in pianura su parte del nord-ovest, almeno per alcune ore. Nevicate abbastanza importanti lungo le Alpi.



Seguite comunque tutti gli aggiornamenti!

LEGGI ANCHE: Burian in arrivo a febbraio?

http://www.meteolive.it/news/In-primo-piano/2/burian-e-neve-a-febbraio-sull-italia-quante-possibilit-ci-sono-/77221/