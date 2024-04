Spiamo il destino di MAGGIO in Italia: sole, caldo o capricci del tempo?

Prima di affrontare la nostra analisi sul mese di maggio con le mappe estrapolate dal prestigioso centro di calcolo ECMWF, facciamo una breve ed importante premessa: “Ricordiamo ai nostri lettori che si tratta di tendenze generali, elaborate da un complesso modello sperimentale che utilizza milioni di dati provenienti da tutto il mondo e a differenza delle previsioni fino a 15 giorni basa i suoi algoritmi fondamentalmente sull’importante interazione tra oceani, terre emerse ed atmosfera. L’affidabilità del modello e delle relative proiezioni stagionali è simile alle previsioni a 10-12 giorni, ma sta crescendo progressivamente grazie agli investimenti in questo settore, tanto che le linee di tendenza sino a 2 mesi possono spesso risultare discrete: si consiglia tuttavia molta cautela nel loro utilizzo per scopi importanti.

Come potrebbe comportarsi il mese di maggio, terzo ed ultimo mese della primavera meteorologica, in Italia e sul nostro Continente? In questa sede vi mostreremo le anomalie termiche e precipitative che sono state elaborate a scala mensile dal modello sopra menzionato. Iniziamo con le ANOMALIE TERMICHE a scala europea previste per il mese in questione:

1 di 1 ‘

Davanti ad una mappa del genere, il mese di maggio sembra avere scarse possibilità di elargire temperature più fredde del normale. A scala europea sembra ancora preponderante un sopra-media termico che in Italia potrebbe collocarsi tra 1 grado ed 1 grado e mezzo.

Passiamo ora alle ANOMALIE PRECIPITATIVE previste per l’intero mese mariano:

1 di 1 ‘

Secondo questo elaborato, il mese di maggio potrebbe risultare più piovoso del normale tra il nord-ovest, l’alto Tirreno, la Corsica ed in parte sulla Sardegna. Potrebbe invece piovere in maniera normale sul resto d’Italia, con sopra media solo locali soprattutto sul meridione peninsulare.