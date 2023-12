Tante NUBI avvolgeranno l’Italia, ma quanto durerà questo non-inverno?

L’alta pressione invecchia giorno dopo giorno e sta determinando una situazione davvero scialba e disarmante sulla nostra Penisola. A parte qualche sparuta inversione termica di notte e al mattino sulle pianure, la stagione invernale è per ora inesistente sull’Italia e su buona parte dell’Europa centro-meridionale. La prima mappa mostra la situazione sinottica attesa in Italia nelle ore centrali di mercoledi 27 dicembre:

Nonostante la presenza dell’anticiclone, i cieli sull’Italia sono e saranno sporcati da nubi basse che renderanno grigia l’atmosfera, segnatamente sulle pianure del nord e lungo il versante tirrenico. In corrispondenza degli addensamenti più consistenti saranno presenti anche pioviggini. Il sole splenderà solo sulle Alpi che si presentano anch’esse in uno stato non buono, a parte alcune aree fortunate poste vicino al confine.

Questa situazione è prevista continuare almeno fino alla giornata di giovedi 28 dicembre. A seguire una perturbazione proverà a farsi largo verso di noi, ma ne riparleremo in altra sede.

La seconda mappa mostra il soleggiamento atteso in Italia tra le 8 e le 16 della giornata di domani, mercoledi 27 dicembre. In rosa le aree maggiormente soleggiate, in nero invece la nuvolosità.

Molte nubi basse spesso saldate a nebbie sulle pianure del nord con le Alpi invece completamente al sole. Nubi basse sia sul Tirreno che lungo l’Adriatico, non si escludono pioviggini tra la Liguria e l’alta Toscana. Il cielo sarà più sereno solo nelle aree interne del centro-sud ed in parte anche sulle Isole. Temperature nel complesso miti. Elevato inquinamento nelle grandi città.

Nella giornata di giovedi 28 dicembre la situazione subirà pochi cambiamenti…anzi, le nubi basse diverranno ancora più estese. Ecco il soleggiamento previsto tra le 8 e le 16 di giovedi 28 dicembre:

Nubi basse estese e quasi tutta l’Italia a parte le Alpi e la dorsale appenninica centro-meridionale. Ancora pioviggini possibili in Liguria, clima sempre mite e tanto inquinamento nelle grandi città.