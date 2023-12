Meteo: spunta il maltempo di FINE DICEMBRE

Ed eccoci qui finalmente a commentare aggiornamenti quantomeno interessanti, in grado di movimentare un po’ la situazione in Europa dopo due settimane parecchio stabili e anticicloniche.

I nuovi aggiornamenti dei centri di calcolo propongono un peggioramento del tempo proprio sul finire dell’anno, seppur abbastanza fugace. Questa ipotesi di un deterioramento dell’alta pressione sul finire di dicembre si era già palesata da qualche giorno, ma ora sembra essere decisamente più convincente.

Un fronte freddo nord-atlantico rischia di scivolare sul Mediterraneo tra 30 e 31 dicembre, regalando un finale d’anno sotto nubi e piogge su diverse regioni. Ma come detto rischia di rivelarsi un peggioramento molto veloce, poi nuovamente seguito da un ritorno dell’alta pressione (tuttavia da confermare).

Sia il modello americano GFS (qui sopra) che l’europeo ECMWF, mostrano l’arrivo di questa perturbazione da nord-ovest, la quale interesserebbe prima il nord e a seguire il resto d’Italia.

Nulla di eclatante, sia chiaro: piogge deboli o al più moderate con accumuli difficilmente superiori ai 30-40 mm. Un po’ di neve tornerebbe in montagna, mentre resteranno fuori le pianure e le basse quote poichè le temperature non la consentiranno, a meno che non ci dovessero aggiornamenti più favorevoli nei prossimi giorni:

Certamente qualcosa si sta muovendo e nei prossimi giorni valuteremo nel dettaglio questa previsione e cercheremo di guardare anche ai primi giorni dell’anno.