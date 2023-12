Meteo: Natale, è sempre la stessa storia. Capodanno sarà diverso?

Buongiorno e buon Natale carissimi lettori di MeteoLive! L’anticiclone continua ad avvolgere tutta l’Europa meridionale e quella occidentale, tenendo a debita distanza tutte le perturbazioni atlantiche ed anche quelle artiche. Insomma, sempre la solita solfa: stiamo vivendo l’ennesimo Natale anticiclonico degli ultimi decenni, senza neve e senza pioggia.

La notizia peggiore riguarda la mancanza di neve non solo in pianura ma anche in montagna, dove bisogna fare affidamento alla neve caduta oltre due settimane fa, fortunatamente.

Davvero clamorose le temperature previste tra oggi e il 29 dicembre, di gran lunga superiori alle medie su quasi tutta Europa. Una situazione davvero anomala e fuori da ogni logica invernale, cosa che purtroppo si ripete ormai in continuazione.

La situazione non cambierà prima di fine dicembre! Abbiamo davanti a noi ancora altri stabili, anche parecchio nebbiosi in Val Padana e con nubi basse sul lato tirrenico. Un cambiamento potrebbe arrivare tra il 31 dicembre e Capodanno grazie ad un nuovo indebolimento del vortice polare.

Il modello matematico ECMWF propone un veloce peggioramento con deciso calo termico da nord a sud, ma per il momento è solo una ipotesi con medio-basse probabilità di realizzazione. In ogni caso non sembra profilarsi un peggioramento con neve fino in pianura, al momento.