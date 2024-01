La settimana inizierà con una PERTURBAZIONE, vediamo le aree coinvolte

La breve ondata di freddo che sta ancora interessando l’Italia è destinata a scomparire in tempi abbastanza brevi. Tuttavia, sulle pianure del nord e nelle valli incassate del centro il freddo tenderà a depositarsi e verrà quindi scalzato con maggiore difficoltà.

Le prospettive per il proseguimento dell’inverno sono pessime, ma prima avremo il transito di una debole perturbazione che tra lunedi e martedi dispenserà qualche pioggia e brevi nevicate sulle Alpi anche se a quote piuttosto elevate.

La prima mappa è la situazione sinottica attesa in Italia nella serata di domani, lunedi 22 gennaio:

Ecco un mostro anticiclonico nuovo di zecca che con una manovra ben collaudata si appresta a distruggere l’inverno non solo sull’Italia, ma su buona parte d’Europa. Prima del suo avvento avremo il transito della coda di una perturbazione che interesserà l’Italia nei prossimi due giorni, ma con fenomeni modesti e transitori.

La seconda mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell’arco della giornata di domani, lunedi 22 gennaio:

Al mattino tempo buono ovunque ed ancora freddo sulle pianure e sulle bassure con gelate. Tra il pomeriggio e la serata aumento della nuvolosità al nord e sul Tirreno. Arriveranno nevicate sull’alta Val d’Aosta oltre i 2000 metri e qualche pioggia sulla Liguria centro-orientale e sull’alta Toscana. Il freddo si manterrà in pianura per gran parte della giornata, mentre in quota e lungo i litorali le temperature aumenteranno vistosamente.

Questa invece è la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell’arco della giornata di martedi 23 gennaio:

La nuvolosità si sposterà al centro e al sud dove darà luogo a qualche piovasco più intenso sulla Campania. Sul resto d’Italia situazione in miglioramento a parte gli ultimi piovaschi al mattino sulla Toscana e brevi nevicate sulla chiostra alpina a quote piuttosto elevate. Generale ed ulteriore aumento delle temperature.

