Inizio settimana bizzarro: CALDO ANOMALO, poi temporali e un po’ di NEVE sulle Alpi

La rimonta anticiclonica africana è in piena azione sull’Italia con un promontorio stabilizzante che ci terrà compagnia anche per l’intera giornata di domani, lunedi 8 aprile. Successivamente, interverrà una modifica nello stato del tempo ad opera di una perturbazione atlantica ricolma di aria fredda soprattutto in quota. Il sistema frontale inizierà ad agire sul nord-ovest martedi 9 aprile, per propagarsi a gran parte del centro-nord mercoledì 10 aprile, assecondando anche un sensibile calo termico. Sulle Alpi tornerà anche la neve oltre i 1500-1700 metri.

La prima mappa mostra il quadro termico atteso in Italia alle ore 15 di domani pomeriggio, lunedi 8 aprile:

Ancora punte di 30° sulla Sardegna e sulla Puglia, ma molte aree della nostra Penisola avranno temperature attorno a 26-28°, molto superiori alle medie del periodo.

La situazione inizierà a cambiare nell’arco della giornata di martedi 9 aprile. Di seguito, la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia durante la giornata in parola:

Il caldo anomalo si rifugerà tra il basso Adriatico e il meridione dove saranno ancora possibili punte di 30° o poco superiori. Situazione in cambiamento invece al nord-ovest, dove nell’arco della giornata arriveranno rovesci e temporali con un graduale calo delle temperature.

Nella giornata di mercoledi 10 aprile, la perturbazione tenderà ad invorticarsi tra il Mediterraneo e l’Italia; di conseguenza la previsione diviene un po’ incerta, tuttavia questa dovrebbe essere la situazione secondo le mappe attuali:

Rovesci e temporali su gran parte del settentrione, con temperature in calo e ritorno della neve sulle Alpi oltre i 1500-1700 metri. Ecco infatti la nostra previsione computerizzata per Livigno (1800m) per mercoledì 10 (Previsione Meteo Livigno- MeteoLive.it):



Rovesci anche su Toscana, Sardegna, fino a raggiungere la Campania e forse la Sicilia settentrionale in serata, con sensibile calo delle temperature. Sul resto del meridione e sul basso Adriatico ancora tempo soleggiato, ma con temperature in calo.

