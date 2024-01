Inizio settimana movimentato, compare anche la NEVE a BASSA QUOTA, vediamo dove e quando

La prima parte della settimana prossima sarà scandita dall’arrivo sull’Italia di correnti atlantiche miti. Le regioni settentrionali si troveranno però al limite di una circolazione molto fredda che campeggerà su buona parte dell’Europa centro-settentrionale. Nella giornata di martedi 16 gennaio è previsto infatti un debole rientro freddo da est al settentrione che accoglierà una successiva perturbazione nella giornata di mercoledi 17 gennaio. Sarà durante questa giornata che si potrebbero verificare nevicate a bassa quota su parte delle regioni settentrionali.

Andiamo però con ordine. La prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell’arco della giornata di lunedi 15 gennaio:

Aria mite da ovest accompagnerà il transito di una prima debole perturbazione che agirà essenzialmente al centro e al sud. I rovesci più intensi sono attesi sulla Campania e la Calabria Tirrenica, più sporadiche le eventuali precipitazioni nelle aree interne del centro, sulla Sardegna ed il restante meridione. Al nord tempo nel complesso asciutto con temporanei venti di caduta dalle Alpi sulla fascia pedemontana occidentale e locali aumenti termici.

Nella giornata di martedi 16 gennaio avremo ancora qualche rovescio al sud, ma soprattutto un rientro freddo da est sulle pianure del nord con temperature in calo, ma in un contesto asciutto.

Mercoledi 17 gennaio è atteso l’ingresso di una nuova e più intensa perturbazione che interesserà parte delle regioni settentrionali e centrali. Ecco la mappa:

Si notano nevicate a bassa quota sulla fascia prealpina, in media oltre i 300-400 metri (da verificare l’ipotesi della neve in pianura). Rovesci tra Liguria, Toscana e medio Tirreno con quota neve sui 1300 metri sull’Appennino settentrionale. Qualche piovasco in serata potrebbe raggiungere la Campania, per il resto tempo asciutto. Clima freddo al nord, molto mite al centro e al meridione.

