Meteo 7 giorni: settimana turbolenta, tra pioggia, neve e MITEZZA

La settimana in arrivo avrà senz’altro qualcosa da dire nel Mediterraneo, anzi forse anche troppo! Senza spingerci sul sensazionalismo, possiamo tranquillamente affermare che vivremo il clima di ben tre stagioni in appena sette giorni!

La settimana partirà col freddo su tutta Italia grazie a deboli refoli dai Balcani, inoltre avremo delle piogge sparse su centro e sud Italia. Sarà un peggioramento davvero di poco conto, mentre quello successivo, atteso tra mercoledì 17 e sabato 20, avrà decisamente qualcosa in più da dire.

Questa seconda perturbazione atlantica porterà un’impennata clamorosa delle temperature, addirittura oltre i 20°C su centro, sud e isole maggiori. I giorni più tiepidi saranno quelli di mercoledì e giovedì, quando si respirerà aria simil-primaverile.

Al nord invece sarà inverno grazie ad un cuscinetto freddo resistente nei bassi strati (ve ne abbiamo parlato in questo articolo).

Tra venerdì e sabato il maltempo si sposterà da nord verso sud, regalando due giorni simil-autunnali sul Meridione. Alle piogge seguirà un deciso calo termico, lontano però dai valori pienamente invernali che dovremmo solitamente osservare in questo periodo.

Ma entriamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Domenica 14 gennaio: nubi basse in aumento sul lato tirrenico, più stabile altrove. Possibili piogge in serata su Toscana e Lazio. Temperature stazionarie.

Lunedì 15 gennaio: velocissimo impulso instabile sul Meridione, più secco al nord e alto Tirreno. Temperature stazionarie o in lieve aumento

Martedì 16 gennaio: ultime piogge al sud, migliora rapidamente ovunque

Mercoledì 17 gennaio: nuova perturbazione in arrivo al nord, fiocchi di neve possibili a bassa quota in Val Padana, specie in Lombardia (da confermare). Temperature in repentino aumento su centro, sud e isole maggiori per l’arrivo dei venti da sud.

Giovedì 18 gennaio: maltempo al nord e medio-alto Tirreno. Nubi in aumento altrove, temperature in aumento specie al sud e versante adriatico con punte di 20-21°C.

Venerdì 19 gennaio: maltempo al nordest con neve in collina, piogge in estensione su tutto il centro Italia. Temperature stazionarie.

Sabato 20 gennaio: maltempo diffuso al sud e medio-basso Adriatico, migliora altrove. Temperature in netto calo.

