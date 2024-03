SOLE ed un po’ di MALTEMPO si contenderanno l’inizio settimana

La giornata di Pasquetta sarà caratterizzata da molte piogge e rovesci che interesseranno diversi settori del nord e del centro, fino al arrivare alla Campania. Il restante meridione si crogiolerà invece sotto un caldo quasi estivo, ma per tutti i dettagli si legga questo articolo: PASQUA assediata da FORTE MALTEMPO e CALDO ANOMALO – MeteoLive.it

In questa sede proveremo a gettare lo sguardo oltre la barricata del periodo pasquale, anche se resteremo in un range temporale relativamente piccolo.

La prima mappa mostra la situazione sinottica attesa in Italia nelle ore centrali di mercoledi 3 aprile:

1 di 1 ‘

Notiamo un aumento della pressione sul Mediterraneo e sull’Italia: questo determinerà un sollevamento del flusso atlantico che non dovrebbe più interessare la nostra Penisola se non in maniera marginale, quel tanto che basta però da evitare la stabilità completa da nord a sud.

La seconda mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell’arco della giornata di martedi 2 aprile:

1 di 1 ‘

Rovesci non intensi saranno possibili tra la Liguria orientale e l’alta Toscana, unitamente al nord-est ed al medio versante tirrenico. Su tutte le altre regioni avremo un tempo buono o al massimo variabile, senza precipitazioni e con clima molto mite.

Nella giornata di mercoledi 3 aprile, la coda di una perturbazione è prevista lambire il nord, ma con fenomeni modesti:

1 di 1 ‘

Arriverà in sostanza qualche piovasco sulla Liguria e sui settori alpini e prealpini, con quota neve elevata. Su tutte le altre regioni tempo complessivamente soleggiato o variabile, ma senza precipitazioni e clima molto mite. Se volete spingervi oltre, vi consigliamo di leggere questo articolo che prende in considerazione il medio ed il lungo termine: Effimero ritorno dell’anticiclone dopo le feste, ma il maltempo rimarrà in agguato – MeteoLive.it