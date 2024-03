Pasquetta senza vie di mezzo: tra maltempo e caldo anomalo

Ultimi aggiornamenti dei centri di calcolo non fanno altro che confermare una previsione decisamente complessa e turbolenta per la giornata di Pasquetta, buona per alcune regioni e pessime per altre. Le scampagnate di Pasquetta sono a serio rischio su gran parte del nord e le regioni centrali, a causa dell’ennesima perturbazione che raggiungerà il Mediterraneo.

In verità il nord sarà già sotto assedio del maltempo da sabato, ma a quanto pare nel corso di Pasquetta il maltempo si intensificherà a causa del fronte freddo della perturbazione, che irromperà con vigore e con tanti temporali non solo al nord ma anche sul centro Italia.

Eloquenti le piogge previste nel corso di Pasquetta, specie a ridosso delle Alpi e in Liguria dove addirittura si prevedono accumuli superiori ai 50-70 mm. Il sud, invece, resterà ai margini del maltempo.

Anche dal punto di vista termico ci sarà una clamorosa disparità. Al nord non si andrà oltre i 17°C in Val Padana, mentre sulle colline e in montagna avremo clima molto più fresco, specie al Nordovest.

Al sud e sul medio-basso Adriatico la situazione sarà clamorosamente diversa: i caldi venti da sud trascineranno le temperature ben oltre i 20°C, tanto che su alcune località potremo addirittura superare i 30°C. Ci riferiamo soprattutto alla Sicilia dove si ipotizzano punte di 33°C nelle aree interne. Fino a 28-30°C in Calabria, 27-28°C su Basilicata e Puglia.

Tuttavia non avremo tempo del tutto stabile anche al sud. Il clima sarà caldo, certamente, ma il vento di scirocco potrebbe creare qualche grattacapo alle nostre scampagnate.