Modello americano, scenari troppo estremi: davvero arriva il caldo?

Il modello americano GFS continua imperterrito nel mostrare scenari davvero clamorosi e ipoteticamente impensabili per il prosieguo di Marzo. Ma ormai, visti i cambiamenti climatici degli ultimi tempi, nulla dovrebbe più stupirci e pertanto eventuali nuovi record di caldo anomalo sono, purtroppo, da mettere in conto.

Ma quanto paventato dal modello GFS sarebbe davvero fuori da ogni statistica. Ebbene per il periodo del 22-23 marzo, insomma agli esordi della primavera astronomica, si ipotizza un’estremizzazione meteorologica fuori da ogni logica, dovuta a scambi meridiani davvero clamorosi.

Una vastissima saccatura fredda polare potrebbe affondare fin sul Marocco, innescando sul suo bordo orientale la risalita di aria caldissima sub-tropicale che rischia di sovrastare l’Italia e tutto l’est Europa.

L’Italia si ritroverebbe divisa in due: il nord sotto temperature tiepide ma con maltempo eccessivo e rischio alluvionale, mentre il centro-sud Italia farebbe i conti con la prima clamorosa ondata di caldo addirittura ad inizio primavera. Sia chiaro: un’ondata di caldo come quella prevista dal modello americano sarebbe ANOMALA anche in piena estate!

Parlano da sole le anomalie di temperatura previste nel periodo in esame. Su penisola iberica, Marocco e Algeria occidentale si intravedono anomalie negative fino a 14 e 18°C sotto le medie, segno di aria parecchio fredda che favorirebbe nevicate a quote alto collinari ed episodi di gragnola fin sulle aree desertiche del Marocco e dell’Algeria.

In Italia, invece, spuntano anomalie positive esagerate, addirittura fino 18-20°C oltre le medie del periodo. In pratica nel caso in cui si realizzasse questo scenario potremmo registrare temperature oltre 33-35°C al sud Italia, un qualcosa di esagerato per Marzo.

Ancor più clamorose le anomalie dell’est Europa, dove si notano fino a 24°C sopra le medie:

Fortunatamente si tratta solo dell’ipotesi del solo modello GFS, per il momento non sostenuta da nessun altro centro di calcolo e nemmeno dalla propria media degli scenari. Tuttavia essendo il secondo aggiornamento consecutivo che mostra questa strada, sarà necessario monitorare costantemente le prossime simulazioni per capire se effettivamente potrebbe esserci spazio per questa clamorosa ondata di caldo fuori stagione.