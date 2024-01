Il Ciclone dell’Epifania: prepariamoci a un fine settimana di forte maltempo

I prossimi giorni in Italia si preannunciano all’insegna della variabilità dettata da correnti occidentali umide e a tratti instabili soprattutto sulle regioni tirreniche. Ma sarà il fine settimana dell’Epifania a portare il cambiamento più significativo, vale a dire una forte ondata di maltempo su tutta la penisola.

Vortice ciclonico fra 5 e 6 Gennaio

La causa di questa perturbazione atmosferica sarà una saccatura atlantica che farà il suo ingresso in modo deciso verso il Mediterraneo tra il 5 e il 6 gennaio, dando origine alla formazione di un vortice ciclonico in lento spostamento verso est e quindi destinato a portare forte e prolungato maltempo sulla nostra penisola.

Il 5 gennaio il maltempo sarà prevalentemente concentrato nelle regioni settentrionali, con il peggioramento delle condizioni meteorologiche previsto soprattutto nel pomeriggio e nella serata nelle regioni centrali. Al contrario, le regioni meridionali dell’Italia dovrebbero rimanere sotto un tempo relativamente stabile, anche se con nubi in aumento.

Epifania con forte maltempo, specie al Centro-Sud

Il 6 gennaio, giorno dell’Epifania, il ciclone si sposterà in direzione del Tirreno, avvicinandosi alle regioni centro-sud del paese. Questo porterà a un’ulteriore intensificazione del maltempo, soprattutto sulle regioni tirreniche centro-meridionali. Le previsioni indicano anche la possibilità di abbondanti nevicate sulle vette degli Appennini. Nel frattempo, al nord, si potrebbe assistere a un progressivo miglioramento delle condizioni meteorologiche.

Da notare che questo episodio di maltempo sarà accompagnato da forti venti ciclonici che colpiranno gran parte del paese, con particolare enfasi sul Tirreno, dove avremo impetuose mareggiate soprattutto il giorno 6.

Le temperature subiranno un lieve calo, ma l’aria rimarrà relativamente mite, soprattutto il 5 gennaio, grazie ai venti provenienti dai quadranti meridionali.

Scenari gelidi dopo l’Epifania, ma servono conferme

In seguito, c’è l’ipotesi che il vortice ciclonico possa attirare correnti fredde artiche o continentali, portando un clima più freddo già a partire dal 7 gennaio. Questo potrebbe tradursi in possibili nevicate a quote sempre più basse. Tuttavia, è importante sottolineare che tale previsione è ancora incerta e richiederà ulteriori conferme da parte degli esperti meteorologi.

LEGGI ANCHE Ultime Ore Spunta la NEVE a due passi da Roma per l'8 gennaio

In vista di queste condizioni meteorologiche avverse, è fondamentale che i cittadini si tengano informati e seguano le indicazioni delle autorità locali per garantire la loro sicurezza. E’ probabile che nei prossimi giorni vengano diramate allerte meteo per il peggioramento del 5/6 Gennaio.