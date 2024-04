Il centro di calcolo ECMWF sentenzia: CALDO e POCHE PIOGGE fino a metà mese

Prima di effettuare la nostra analisi, facciamo la solita importante premessa: tali mappe e le previsioni indicate, pur avendo una validità scientifica poichè effettivamente elaborate da potenti computer che eseguono miliardi di calcoli fisico-matematici basati anche su statistiche climatologiche, riteniamo non siano di utilità per programmare attività importanti.

Secondo il centro di calcolo ECMWF, l’alta pressione che si stabilirà in Italia a partire dal prossimo week-end potrebbe avere vita abbastanza lunga. Fino a metà mese il medesimo centro non prevede l’arrivo di perturbazioni importanti sull’Italia.

La prima mappa mostra le ANOMALIE TERMICHE attese in Italia nel lasso temporale compreso tra il giorno 8 e il 14 aprile:

In Italia vigeranno anomalie termiche al rialzo piuttosto elevate e comprese tra 4 e 6°. Come vedete, non sarà solo l’Italia ad avere esuberi termici marcati, ma gran parte dell’Europa centrale e meridionale, a testimoniare la presenza di una zona di alta pressione piuttosto solida.

Dal punto di vista delle piogge, queste sono le ANOMALIE PRECIPITATIVE che avremo in Italia nel medesimo lasso temporale, ovvero tra il giorno 8 e il 14 aprile:

Notiamo come le piogge a livello italico saranno complessivamente scarse, soprattutto al nord e lungo le regioni del versante tirrenico, mentre sul versante adriatico e parte del meridione il sotto media pluviometrico risulterà meno marcato, anche se sempre presente.