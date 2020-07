Meteo week-end: soleggiato, ma con qualche TEMPORALE sui rilievi

Nel fine settimana risentiremo ancora degli effetti portati dal passaggio di un modesto cavo d'onda alle quote superiori sulle regioni settentrionali, il passaggio di questo cavo d'onda porterà qualche fenomeno di forte intensità soprattutto venerdì ma alcuni temporali che di strascico potranno interessare i settori montuosi e le regioni di nord-est anche nella giornata di sabato. Il passaggio di questa perturbazione porterà inoltre un abbassamento della temperatura con l'attenuazione quantomeno temporanea del caldo intenso estivo sulle regioni del nord e su parte di quelle centrali. Una stima delle temperature massime previste sabato pomeriggio sull'Italia, mostra un quadro termico generale gradevole soprattutto al nord, accettabile al centro, ancora elevato al sud:

Domenica i modelli confermano il rinforzo dell'alta pressione che tenderà ad espandersi nuovamente sull'Italia, andando ad occupare per intero le latitudini del Mediterraneo. Quindi ci aspettiamo un rialzo della temperatura con tempo più stabile. Anche il rischio di temporali tenderà a diminuire, gli addensamenti più compatti resteranno confinati ai rilievi montuosi ma in linea generale il rischio di temporale sarà ancora più limitato. Stima delle precipitazioni previste dal modello americano per domenica 26 luglio: