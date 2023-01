Meteo fine settimana: ecco chi verrà abbracciato dal MALTEMPO

Tra venerdi 27 e domenica 29 gennaio verremo interessati da una nuova ondata di freddo che farà scendere i nostri termometri, specie al nord e lungo il versante adriatico. Dal punto di vista dei fenomeni previsti, questa è la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco della giornata di sabato 28 gennaio:

Segnaliamo la possibilità di rovesci localmente anche a sfondo temporalesco tra la Sardegna orientale, il basso Tirreno e la bassa Calabria, anche se i fenomeni maggiori sono previsti sul mare. Tra Marche, Umbria orientale, Abruzzo, Molise e Puglia andranno in scena deboli nevicate sopra i 300-400 metri, accompagnate da forti venti settentrionali. Al nord freddo secco con cielo in prevalenza sereno, così come sul medio e alto versante tirrenico dove avremo vento forte da nord.

Questa invece è la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nella giornata di domenica 29 gennaio:

Ancora spruzzate di neve sopra i 400-500 metri tra Marche, Abruzzo, Molise e Puglia, in attenuazione nell'arco della giornata. Rovesci su Sardegna meridionale, Sicilia orientale e sud della Calabria, per il resto tempo stabile, ma ventoso e freddo specie a nord.

