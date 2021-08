Meteo fine settimana: altri TEMPORALI anche FORTI in arrivo! Ecco le regioni coinvolte

Tra mercoledi 1 e venerdi 3 settembre i temporali si prenderanno una pausa sull'Italia stante la parziale rimonta dell'alta pressione sul Mediterraneo. Nel fine settimana invece un corpo nuvoloso eserciterà un effetto tunnel nei confronti dell'alta pressione medesima; nubi e temporali si trasferiranno dalla Penisola Iberica verso levante, interessando anche l'Italia.

Si tratta di una previsione ancora incerta, di conseguenza vi invitiamo a seguire i nostri aggiornamenti nei prossimi giorni, tuttavia sembra che il week-end non sia dei migliori, soprattutto al centro-sud ed in Sicilia.

La prima mappa mostra la situazione estrapolata dal modello americano per le ore centrali di sabato 4 settembre:

TEMPORALI anche di una certa intensità interesseranno le regioni del medio-basso Tirreno e la Sicilia settentrionale. Nel loro incedere verso la terraferma tenderanno in parte ad attenuarsi, ma il centro-sud sarà a rischio rovesci per tutta la giornata prefestiva.

Al nord e sulla Toscana nessun fenomeno, ad eccezione dei soliti temporali sulle Alpi nel pomeriggio.

Questa invece è la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nella giornata di domenica 5 settembre:

Temporali intensi in fuga verso il Salento e lo Ionio. Su tutto il centro-sud peninsulare il tempo tuttavia non migliorerà; resterà in sostanza una coda di piovaschi che abbandoneranno lentamente l'Italia nell'arco della giornata. Al nord e sulla Toscana invece nessun fenomeno, se si eccettua qualche rovescio sulle Alpi nel pomeriggio.

