Prossima settimana: MALTEMPO in arrivo dall'Atlantico?

La prossima settimana potrebbe segnare un'importante svolta in campo meteo sulla nostra Penisola. Non più correnti instabili di matrice settentrionale, ma aria umida e molto instabile dall'Oceano, foriera di perturbazioni e temporali in direzione soprattutto del centro-nord della nostra Penisola.

Tra i tre modelli più performanti della rete, due sono d'accordo sul cambiamento, uno invece no.

A suonare la carica più di tutti, c'è questa mattina il modello canadese. Ecco la previsione imbastita da questo elaborato per lunedi 6 settembre:

Se questo elaborato avesse ragione, si tratterebbe di una vera e propria "tempesta equinoziale" sullo Stivale, con piogge e temporali a tappeto in marcia dalle regioni settentrionali verso il centro-sud, il tutto associato ad un sensibile calo delle temperature.

Anche il modello americano, per il medesimo giorno (lunedi 6 settembre) non scherza:

Secondo questo elaborato, si aprirebbe la porta delle perturbazioni che una dietro l'altra farebbero la spola dall'Atlantico verso l'Europa e il centro-nord della nostra Penisola, con piogge e temporali. Il meridione e le Isole resterebbero invece ai margini del flusso, con pochi fenomeni e temperature piuttosto elevate.

Il bastian contrario è il modello europeo. Ecco cosa prevede sempre per le ore centrali di lunedi 6 settembre:

Secondo l'elaborato nostrano, il flusso atlantico si arenerebbe troppo ad ovest, alzando la solita gobba anticiclonica sull'Italia con bel tempo e caldo. Questa ipotesi al momento è considerata minoritaria in quanto contemplata da un solo elaborato, ma è bene tenerla d'occhio in quanto le esperienze passate ci insegnano che l'alta pressione è molto dura a morire e puo sorprendere qualsiasi elaborato in men che non si dica! Continuate quindi a seguirci....

