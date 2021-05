Fine settimana con SOLE e clima piuttosto CALDO sull'Italia?

Continuerà fino a venerdi 7 maggio il flusso di correnti occidentali relativamente fresche e variabili che interesseranno l'Italia con qualche rovescio o temporale concentrato essenzialmente al nord e nelle aree interne dell'Italia centrale durante il pomeriggio.

A partire da sabato 8 maggio, le suddette correnti inizieranno ad ondulare vistosamente, proponendo sull'Italia una rimonta anticiclonica prima di un nuovo guasto da ovest previsto per l'inizio della settimana prossima.

Andiamo però con ordine, iniziando dal prossimo fine settimana. Ecco la mappa delle temperature a 1500 metri relative alla giornata di domenica 9 maggio:

Si nota molto bene la discesa fredda in pieno Atlantico (frecce blu) e la risalita calda sul Mediterraneo e l'Italia con la classica "gobba anticiclonica" foriera di tempo stabile e moderatamente caldo per tutti. Di conseguenza, il prossimo fine settimana dovrebbe essere contrassegnato dal bel tempo con clima ideale per stare all'aria aperta.

Quanto durerà? Qui si entra in un campo minato che cercheremo di affrontare in altra sede. Sembra comunque plausibile un cambiamento da ovest a partire già dalla giornata di lunedi 10 maggio, stante l'avanzamento della saccatura verso levante.

Le analisi al momento scongiurano un blocco della suddetta saccatura ad ovest con ondata di caldo rilevante in Italia.

