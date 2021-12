NATALE: sarÃ  FREDDO e con la NEVE? Le probabilitÃ  stanno salendo...

Mancano esattamente 12 giorni alla festa del Santo Natale e per stilare una tendenza meteorologica a queste distanze è obbligatorio usare le medie degli scenari, in quanto le corse ufficiali fluttuano in maniera quasi frenetica, fornendoci poche indicazioni utili.

Anche in questa sede possiamo affermare che ci sono discrete probabilità che il Natale sia freddo ed in parte anche nevoso in Italia, sulla base di ciò che OGGI viene contemplato dalle medie modellistiche.

La media degli scenari del modello americano valida per il giorno di Natale (sabato 25 dicembre), mostra una situazione davvero allettante per chi desidera il freddo e la neve:

Alta pressione con centro sul Regno Unito, alito GELIDO da est (frecce bianche) ed intrusioni più miti da sud (freccia rossa) a scorrere sopra la suddetta aria fredda. Sarebbe una situazione da nevicate a quote molto basse, se non in pianura, su diverse aree della nostra Penisola, in particolare al centro e al nord.

Se esaminiamo la media termica a 1500 metri sempre per Natale, le cose appaiono molto più chiare:

Sull'Italia vengono mostrate isoterme comprese tra -4 e -6° al nord e al centro, con gelo massivo più ad est. L'isoterma 0° toccherebbe invece la Sicilia e il sud della Sardegna.

Pur essendo a distanza temporale molto impervia, la tendenza gode già del 45-50% di probabilità di verificarsi. Nei prossimi giorni vedremo se aumentare o far scendere la suddetta percentuale, in base ai nuovi aggiornamenti dei modelli. Continuate quindi a seguirci...

