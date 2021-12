ALTA PRESSIONE sull'Italia: scopriamo dove ci sarÃ  il SOLE, le NUBI o la NEBBIA...

Ecco il nostro anticiclone in forma smagliante nella giornata di mercoledi 15 dicembre:

Un abbraccio stabilizzante che riguarderà gran parte del nostro continente ed anche la nostra Penisola. Solo all'estremo sud avremo una maggiore ventilazione settentrionale, associata ad un via vai di annuvolamenti, ma senza fenomeni importanti.

Ci sarà sempre il sole in Italia nei prossimi due giorni? Non proprio! In questa sede esamineremo le mappe del soleggiamento per scoprire dove il sole sarà maggiormente visibile e dove invece la sua presenza sarà inficiata da nuvolosità o nebbia.

La prima mappa mostra la quantità di soleggiamento prevista in Italia nella giornata di mercoledì 15 dicembre fra le 8 e le 14:

SOLEGGIAMENTO OTTIMO su gran parte delle regioni centrali, specie sul Tirreno e zone interne, unitamente all'est della Sardegna, il sud della Sicilia e la Calabria. Sul medio-basso Adriatico arriveranno invece nubi da nord, mentre sulla Sardegna occidentale avremo nubi basse di matrice marittima.

SOLEGGIAMENTO DISCRETO al nord, fatta eccezione per velature spesse che potrebbero comparire su alcune aree del nord-ovest, oltre ai primi banchi di nebbia sulle pianure.

Mercoledi alle ore 14, la situazione invece sarà questa:

Compariranno le NEBBIE sulla pianura del nord, specie tra Lombardia, Emilia e Piemonte orientale. Nubi basse di matrice marittima saranno ancora possibili sulla Sardegna occidentale e nubi da nord tra le Marche, l'Abruzzo e il Molise. Su tutte le altre regioni avremo un tempo SOLEGGIATO o MOLTO SOLEGGIATO.

