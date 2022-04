METEO: stabilità con le ore contate, TEMPORALI dietro l'angolo!

Un flusso d'aria più fresco (in alta quota), più secco e nettamente più instabile sta gradualmente scivolando verso il Mediterraneo. Sarà proprio quest'aria fresca e secca a demolire l'alta pressione a cominciare dal nord Italia per poi finire al sud nell'arco di 24-48 ore.

In questi minuti possiamo osservare un netto aumento delle nubi e dell'instabilità al nordovest: piovaschi isolati sono in atto tra Lombardia e Piemonte, segno del costante ingresso di aria instabile e secca dai quadranti settentrionali. Nelle prossime ore si svilupperà una piccola ma insidiosa depressione orografica nell'alto Tirreno, la quale scorrerà rapidamente verso sud-est apportando un po' di rovesci e temporali sulle regioni settentrionali. Tra pomeriggio e sera, infatti, ci aspettiamo un netto peggioramento su gran parte del nordovest.

Domenica 1 maggio, giorno della festa dei Lavoratori, il tempo peggiorerà ulteriormente su altri settori. Oltre alle piogge e ai locali temporali al nordovest (specie basso Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia) avremo instabilità sparsa anche su monti e colline del nordest, in Toscana, in Umbria, nelle Marche, in Abruzzo ed anche sulle due isole maggiori.

L'instabilità sarà poi ancora protagonista ad inizio prossima settimana soprattutto nelle aree interne da nord a sud. Ma il "colpo grosso" del maltempo potrebbe arrivare nella seconda parte della prossima settimana (specie tra 5 e 8 maggio), stante l'ingresso di una perturbazione più organizzata proveniente dall'Atlantico (di cui vi abbiamo parlato in questo articolo).