METEO: pronti per l'arrivo dell'INVERNO e della NEVE?

SITUAZIONE: la settimana comincia con un effimero miglioramento del tempo sul nostro Paese, salvo gli ultimi rovesci all'estremo sud previsti per la mattinata. Una massa d'aria gelida staziona appena ad est della Penisola ma essa non travaserà verso ovest; se ci avesse raggiunto nei prossimi giorni la neve avrebbe fatto parlare di sé su mezza Italia, invece essa si limiterà molto probabilmente a fare la sua comparsa a bassa quota solo su alcune aree del nord e del centro.



EVOLUZIONE: in ogni caso si avvicina a noi un vortice freddo dal centro Europa che, da martedì sera, provocherà un peggioramento al nord e mercoledì anche al centro.



TRAIETTORIA e FENOMENI Sull'esatta traiettoria del vortice i modelli non sono ancora così allineati, ma la previsione più probabile vede l'arrivo della neve sul basso Piemonte, tutto l'Appennino ligure a quote basse, l'Oltrepò Pavese, l'Emilia occidentale e addirittura mercoledì sul Triveneto e la Romagna, al centro nelle vallate interne della Toscana, per il resto sarà pioggia o anche temporali, che raggiungeranno anche il meridione, specie la Campania.



EVOLUZIONE SUCCESSIVA: giovedì il tempo migliorerà temporaneamente, ma già entro la notte su venerdì ecco affacciarsi da nord-ovest la vasta saccatura (un ramo del vortice polare) di cui si parla ormai da diversi giorni su MeteoLive.it. Esso si porterà sulla Francia e poi investirà l'Italia tra venerdì pomeriggio e sabato provocando precipitazioni anche abbondanti al nord e sulle regioni centrali, nevose sulle Alpi a quote basse ed anche in pianura per alcune ore sul Piemonte.



ALPI: le nevicate oltre i 1200m sul settore alpino tra venerdì e sabato risulteranno copiose con accumuli anche superiori ai 30-40cm.



FINE SETTIMANA: sabato mattina maltempo ovunque, ancora neve sulle Alpi, tra sabato pomeriggio e domenica fenomeni al centro, al sud e sul nord-est, mentre al nord-ovest il tempo potrebbe gradualmente migliorare.



PROSSIMA SETTIMANA: è attesa ancora dell'instabilità diffusa tra nord-est, centro e sud, da martedì 8 nuovo calo termico al nord e su Toscana e Marche. Tra mercoledì 9 e giovedì 10 possibile ritorno della neve a bassa quota o in pianura al nord, oltre gli 800-1000m al centro. Seguite gli aggiornamenti!



DA NOTARE: non abbiamo volutamente inserito mappe in questo articolo perché preferiamo aggiornarvi in mattinata con un articolo dettagliato che tenga conto delle emissioni dei nuovi lam, in questo modo potremo fornirvi la previsione migliore sulle zone dove si prevedono nevicate nei prossimi giorni.



OGGI: al nord bel tempo con banchi di nebbia in dissolvimento e temperature massime sugli 8-9°C. Al centro bel tempo con massime sui 14-15°, al sud nubi irregolari con residui rovesci in mattinata sull'area jonica ma con tendenza a miglioramento e temperature tra 14 e 18°C. Venti orientali o nord-orientali.



DOMANI: al mattino presto sereno e gelate al nord e nelle zone interne del centro, poi nubi in rapido aumento al nord con le prime precipitazioni su basso Piemonte, Pavese, Appennino ligure, Emilia occidentale, nevose a quote prossime alla pianura. Ancora asciutto altrove. Nubi in arrivo anche sulle regioni centrali, specie del versante tirrenico con locali rovesci. Al sud bel tempo. Temperature in calo al nord.