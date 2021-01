Meteo: l'inverno sta per perdere smalto, l'alta pressione e le correnti miti da ovest ne smorzeranno gli ardori

INVERNO ADDORMENTATO: l'inverno si è smarrito improvvisamente nelle emissioni dei modelli matematici. E' successo già ieri sera, il letargo è continuato in quelle della notte ed è stato confermato stamane. Un grosso e pesante ridimensionamento che peserà quantomeno sull'esordio di febbraio.



RIDIMENSIONAMENTO: si ridimensiona notevolmente il peggioramento del fine settimana, che era sostanzialmente legato ad un'irruzione fredda che i modelli non vedono quasi più, pur lasciando il transito di una modesta depressione che determinerà piogge essenzialmente al centro e al sud.



PRENDE CORPO un inizio di febbraio decisamente mite, caratterizzato da deboli ma efficaci rimonte di cunei anticiclonici in grado di smorzare e/o addirittura di respingere l'inserimento di nuove saccature atlantiche.



TEMPO da OVEST: in ogni caso se qualche momento perturbato ci sarà questo anche per gran parte della prima decade di febbraio o forse oltre, proverrà da ovest, ma sulle zone pianeggianti non si vedrà neve, fiocchi che faticheranno a cadere anche sotto i 1000m, se non dovesse cambiare questa congiuntura mite molto forzata e davvero inopinata dopo l'inizio scoppiettante di stagione che abbiamo vissuto.



SITUAZIONE: correnti da nord-ovest coinvolgono la nostra Penisola determinando il passaggio di banchi nuvolosi irregolari che per il momento si limitano a limitare a tratti il soleggiamento e ad introdurre aria gradualmente più mite a partire da ovest. Solo sul basso Adriatico rimarrà attiva ancora per qualche ora una circolazione di aria fredda con residui rovesci di neve a bassa quota ancora possibili ma con tendenza a miglioramento. Un po' di neve portata da nord coinvolgerà oggi anche il settore alpino di confine occidentale.



EVOLUZIONE: tra giovedì e venerdì corpi nuvolosi sfrangiati attraverseranno il Paese portando qualche pioggia solo sulla Calabria tirrenica e fenomeni quasi assenti altrove. Le temperature tenderanno ad aumentare, soprattutto in quota e lungo le coste.



FINE SETTIMANA: una modesta depressione si insinuerà nel Mediterraneo portando un po' di pioggia su gran parte del centro e del sud. Qualche refolo di aria più fredda raggiungerà il nord dove non sono comunque previste precipitazioni rilevanti, salvo qualche fenomeno su Liguria ed Emilia-Romagna.



PROSSIMA SETTIMANA: lunedì un altro fronte sfrangiato proverà a sfondare da nord-ovest sull'Italia ma con effetti modesti, legati a qualche debole pioggia in viaggio dal settentrione verso il centro e poi in direzione del sud. A seguire probabile parziale rimonta dell'anticiclone e tempo discreto e mite per qualche giorno. Da confermare.



OGGI: migliora sul basso Adriatico con esaurimento delle residue nevicate, passaggio di nubi sfrangiate altrove ma con prevalenza di schiarite, neve in arrivo sui settori alpini di confine, giornata nel complesso ancora fredda ma con valori già in rialzo in quota a partire da ovest. Un po' di neve in arrivo sui settori alpini di confine occidentali sino a 1000m.

