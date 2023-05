Meteo: il MALTEMPO se ne va, ma l'INSTABILITA' resta!

Anche questa mattina vi mostriamo la riflettività del radar per vedere dove sta piovendo in Italia:

Situazione abbastanza tranquilla questa mattina sul nostro Paese. Da segnalare solo qualche rovescio sulla Lombardia e tra la Sicilia e la Calabria, per il resto il tempo è asciutto.

L'alta pressione si manterrà sbilanciata a nord-ovest con la sua parte più forte anche nei prossimi giorni, senza entrare mai con decisione sull'Italia. Di conseguenza la nostra Penisola conoscerà un periodo di instabilità latente dettato da temporali nelle zone interne e nel pomeriggio fino alla giornata di mercoledì 24 maggio.

La prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia fino alle ore 7 di domani mattina, martedi 23 maggio:

Notiamo come nell'arco del pomeriggio odierno si svilupperanno temporali lungo tutta la fascia appenninica, con locali sconfinamenti verso le aree tirreniche. Qualche temporale anche sul settore centro-occidentale delle Alpi, per il resto asciutto.

Questa invece è la sommatoria delle precipitazioni attese per la giornata di domani, martedi 23 maggio:

In genere soleggiato al mattino. Temporali nelle zone interne e montuose nel pomeriggio, in attenuazione in serata.

Sul fronte termico, queste sono le temperature previste per oggi pomeriggio attorno alle ore 16:

Clima un po' caldo sulle pianure del nord con 25-27°. 26° anche sull'alta Toscana, per il resto temperature gradevoli.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI



>>> altre località