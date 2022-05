METEO: il fine settimana ci traghetta in piena ESTATE, temperature bollenti su diverse regioni

La forte ondata di caldo ampiamente prevista nei giorni scorsi è cominciata e ci farà compagnia per diversi giorni su tutta Italia. La terza decade di maggio potrebbe rivelarsi una delle più calde di sempre per l'Italia, con temperature che sarebbero anomale, per alcune località, anche nel pieno dell'estate.

Sia oggi che domani l'anticiclone africano porterà temperature eccezionalmente alte al nord Italia, con picchi di 35°C tra bassa Lombardia, Emilia e basso Veneto. Il caldo accompagnerà il bel tempo per tutto il week-end, eccezion fatta per isolati temporali di calore pomeridiani lungo l'arco alpino.

Il caldo, ormai presente già da diversi giorni, continua ad aggravare la siccità italiana come discusso in questo articolo.

Eloquenti le temperature massime previste domenica 22 maggio:

Un cambiamento del tempo arriverà nei primi giorni della prossima settimana, quando l'anticiclone perderà un po' di smalto in corrispondenza del nord, favorendo l'incursione di aria più fresca e secca in alta quota che, inevitabilmente, entrerà in contrasto col gran caldo umido presente nei bassi strati. Il risultato sarà la formazione di temporali intensi al nord, specie sul nordovest dove sarà probabile il ritorno di fenomeni estremi (grandine e colpi di vento) tra lunedì, martedì e mercoledì. Leggi qui maggiori approfondimenti.