MALTEMPO LIVE: confortante ingresso del FREDDO con PIOGGIA e NEVE

Si è attivata l'irruzione fredda sulle nostre regioni settentrionali e su parte del medio Adriatico con venti sostenuti dai quadranti orientali e precipitazioni per ora localizzate soprattutto su Emiia-Romagna e regioni centrali, nevose oltre i 700m sul relativo settore appenninico, prime piogge sul Milanese e qualche fiocco sulle Orobie nella bergamasca.

Nelle prossime ore, secondo le indicazioni del modello americano, l'aria fredda seguiterà ad infilarsi sul catino padano, estendendo le precipitazioni al Piemonte e alla Liguria e favorendo qualche fenomeno anche a ridosso dei rilievi del nord-est. Il limite delle nevicate dovrebbe abbassarsi gradualmente sino in pianura entro sera, specie tra Piemonte, Lombardia occidentale ed Emilia.



Ecco la sequenza che ci mostra il vento previsto alle 12 di oggi a 10m, il quadro termico a 1500m previsto per la serata odierna e la distribuzione dei fenomeni alle 19 di oggi con la possibile trasformazione della pioggia in neve sulle pianure del nord, laddove esse saranno ancora in atto:

E' bene ricordare che il modello americano, che alla fine si è rilevato piuttosto attendibile, è comunque il più ottimista nella distribuzione delle precipitazioni. Anche se si attivassero le nevicate previste, si tratterebbe comunque di spolverate o di puri effetti coreografici, le temperature infatti risulterebbero un po' alte e l'intensità dei fenomeni stessi debole per poter favorire accumuli. SOLO nelle zone soggette a stau orografico come il Piemonte occidentale, la fascia pedemontana emiliana e in parte quella lombarda settentrionale e del Pavese a sud, così come sull'Appennino ligure, potrebbero esserci accumuli più o meno rilevanti.

PROSSIMI GIORNI

La depressione che agirà sull'Italia centro-meridionale dispenserà molte precipitazioni sul Tirreno, specie basso Lazio, Campania, Abruzzo, e moderate sul resto del centro e del sud, mentre il nord ne rimarrà ai margini, salvo temporanei coinvolgimenti di Liguria e Piemonte, buoni gli accumuli nel Cuneese. Ecco gli accumuli previsti sino alle prime ore di giovedì 2 marzo: